Убийцу 8-летней Насти Муравьевой охраняет толпа силовиков

Сегодня сотрудники Следственного комитета привозили предполагаемого убийцу 8-летней Насти Муравьевой в квартиру, которую он снимал для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает издание «Наш город». На видео, которое опубликовало издание в своем Telegram-канале, видно, что подозреваемого «охраняет несколько десятков силовиков». Также известно, что около пансионата, в котором проживал предположительный убийца, дежурит несколько нарядов полиции.
Напомним, что подозреваемого задержали и провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила его причастность к убийству. Сам он признал свою вину.
Обыски в общежитии, где проживал 40-летний задержанный, завершены. Сотрудники вынесли из квартиры вещи. В это время жители Тюмени окружили подъезд дома. Люди были шокированы новостью о том, что девочка жестоко убита.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Опубликованы фотографии квартиры, в которой жил предполагаемый убийца 8-летей Насти Муравьевой в Тюмени. Напомним, тело девочки нашли у озера в камышах 19 августа. Ее поиски длились полтора месяца. Как выяснилось, квартиру выставили на продажу с июня 2021 года. Нашлись фотографии жилья, их подлинность подтвердили бывшие собственники.