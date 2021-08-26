Убийцу 8-летней Насти Муравьевой охраняет толпа силовиков
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Убийцу 8-летней Насти Муравьевой охраняет толпа силовиков

4:38:258/26/2021Фото: скрин с видео
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С мужчиной проводят следственные эксперименты и охраняют, как президента.

Несколько десятков силовиков охраняют убийцу

Сегодня сотрудники Следственного комитета привозили предполагаемого убийцу 8-летней Насти Муравьевой в квартиру, которую он снимал для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает издание «Наш город». На видео, которое опубликовало издание в своем Telegram-канале, видно, что подозреваемого «охраняет несколько десятков силовиков». Также известно, что около пансионата, в котором проживал предположительный убийца, дежурит несколько нарядов полиции.

Напомним, что подозреваемого задержали и провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила его причастность к убийству. Сам он признал свою вину.
Обыски в общежитии, где проживал 40-летний задержанный, завершены. Сотрудники вынесли из квартиры вещи. В это время жители Тюмени окружили подъезд дома. Люди были шокированы новостью о том, что девочка жестоко убита.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Опубликованы фотографии квартиры, в которой жил предполагаемый убийца 8-летей Насти Муравьевой в Тюмени. Напомним, тело девочки нашли у озера в камышах 19 августа. Ее поиски длились полтора месяца. Как выяснилось, квартиру выставили на продажу с июня 2021 года. Нашлись фотографии жилья, их подлинность подтвердили бывшие собственники.

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