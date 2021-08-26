Как убивал 8-летнюю Настю Муравьеву, признался на видео 40-летний экс-спецназовец и помощник участкового в Тюмени
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Как убивал 8-летнюю Настю Муравьеву, признался на видео 40-летний экс-спецназовец и помощник участкового в Тюмени

4:43:378/26/2021Фото: скрин с видео
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Тело убитой девочки он несколько дней хранил в холодильнике.

Мужчина упаковал тело девочки в коробку

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Он уже дал признательный показания. Как оказалось, это 40-летний уроженец города Нягань, бывший помощник участкового и спецназовец Виталий Бережной. У мужчины есть дочь.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, ему предъявят обвинение в убийстве малолетнего, сопряженного с изнасилованием. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство ребёнка. В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело малолетней он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Обро́чное, где оно впоследствии было найдено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий. Свои признательные показания Бережной подтвердил при их проверке на месте.

Также выяснилось, что в 2008-2011 годах он проходил службу помощником участкового в Нягани, а потом переехал в Тюмень, где арендовал квартиру недалеко от дома погибшей девочки.

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