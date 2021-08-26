Лунный садовый календарь уборки урожая и дел на выходные 28 и 29 августа 2021 года
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Лунный садовый календарь уборки урожая и дел на выходные 28 и 29 августа 2021 года

9:20:328/26/2021Фото: piqsels
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В выходные дни, 28 и 29 августа 2021 года, луна продолжает оставаться в фазе убывания и расположена в созвездии Тельца, который относятся к плодородным знакам зодиака.

морковь
Хорошо в эти дни собирать урожай

В конце лета основными видами работ у дачников и огородников становятся уход за землей, направленный на подготовку её к следующему сезону, а также идет активный сбор урожая и его консервирование. В выходные дни, 28 и 29 августа 2021 года, луна продолжает оставаться в фазе убывания и расположена в созвездии Тельца, который относятся к плодородным знакам зодиака.

Лунный посевной календарь говорит, что эти два дня очень благоприятны практически для всех видов садово-огородных работ. В эти дни можно заниматься посевами любых семян, какими бы они ни были. Очень хорошо сеять зелень, листовые салаты, а кроме этого можно посадить семена огурца и цветной капусты на рассаду. Пригодится такая рассада для высаживания в теплые теплицы, если вы планируете собирать урожай глубокой осенью по первому снегу. Такие виды работ рекомендуются для тех дачников и огородников, у которых имеются качественные и теплые теплицы, надолго сохраняющие тепло внутри.

Очень хорошо в этот день заниматься обработкой земли, уже освобожденной от урожая. Её можно рыхлить, перекапывать, сеять сидераты. Благоприятными эти дни названы для внесения подкормок, как минеральных, как и органических, можно поливать землю. Хорошо работать с химией.

В эти дни также рекомендуется заняться сбором урожая. Можно выкапывать картофель, редьку, свёклу и морковь, убирать лук и чеснок. Благоприятно подготавливать их к зимнему хранению в погребах. Для сбора наземного урожая дни также подходят, можно собирать любые овощи и плоды как на огороде, так и в саду.

Ив субботу и в воскресенье можно заниматься консервированием любого типа. Очень благоприятно заквашивание, засаливание, маринование, заморозка, варка компотов и изготовление зимних салатов.

Из запрещённых видов работ сегодня пересадка растений с места на место, пикировка, а также рыхление в зоне корней. В саду благоприятно заниматься высаживанием новых саженцев плодовых кустарников и деревьев, при условии, что у них закрытая корневая система. Можно высаживать розетки клубники, также укоренять усы.

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