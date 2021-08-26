Коронавирус убил 820 россиян за сутки на 26 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус убил 820 россиян за сутки на 26 августа

4:58:068/26/2021Фото: pixabay
0

За последние сутки в стране выявили 19 630 заболевших. Общее число достигло 6 824 540.

Меньше 20 тысяч зараженных выявили в России

Сегодня, 26 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так. За последние сутки в стране выявили 19 630 заболевших. Общее число достигло 6 824 540. За сутки скончалось 820 россиян.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.

Названа средняя зарплата учителя в Москве: неожиданная сумма
Умерла народная артистка России Наталья Исаева
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Смерть срочника в РФ: мать о последних его словах
Судья с Украины одной фразой объяснила провал России на ОИ
Самолет с людьми упал в реку в Подмосковье
Российский экстрасенс найден мертвым в хостеле в Москве
Поп-звезды 90-х, которые ушли из шоу-бизнеса
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как убивал 8-летнюю Настю Муравьеву, признался на видео 40-летний экс-спецназовец и помощник участкового в Тюмени
4:43:37 8/26/2021
Как убивал 8-летнюю Настю Муравьеву, признался на видео 40-летний экс-спецназовец и помощник участкового в Тюмени
Убийцу 8-летней Насти Муравьевой охраняет толпа силовиков
4:38:25 8/26/2021
Убийцу 8-летней Насти Муравьевой охраняет толпа силовиков
Шесть детей отравили пороховыми газами в Подмосковье
4:25:53 8/26/2021
Шесть детей отравили пороховыми газами в Подмосковье
27 августа – последний день Успенского поста: что можно кушать и почему обязательно помочь вдове
4:20:57 8/26/2021
27 августа – последний день Успенского поста: что можно кушать и почему обязательно помочь вдове
БердскВ лесхозе Бердска мощный удар тока убил 66-летнего рабочего. Он собирал шишки
4:11:31 8/26/2021
В лесхозе Бердска мощный удар тока убил 66-летнего рабочего. Он собирал шишки
Бердск"Счастья полные штаны": Обещание 10 000 рублей пенсионерам перед выборами "подлым и циничным" назвала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео
4:02:10 8/26/2021
"Счастья полные штаны": Обещание 10 000 рублей пенсионерам перед выборами "подлым и циничным" назвала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео
Новую госпрограмму в области научно-технологического развития России обсудили на площадке форума «Технопром-2021»
3:57:45 8/26/2021
Новую госпрограмму в области научно-технологического развития России обсудили на площадке форума «Технопром-2021»
Молодежи до 35 лет поможет мэр Москвы Собянин
3:50:31 8/26/2021
Молодежи до 35 лет поможет мэр Москвы Собянин
БердскРабота в Бердске: Учителя-логопеда на зарплату 40 000 рублей экстренно ищет школа
3:47:01 8/26/2021
Работа в Бердске: Учителя-логопеда на зарплату 40 000 рублей экстренно ищет школа
БердскРодители особенных детей не верят, что врач-психиатр ЦГБ изнасиловал девочку на пляже Обского моря в Бердске
3:43:52 8/26/2021
Родители особенных детей не верят, что врач-психиатр ЦГБ изнасиловал девочку на пляже Обского моря в Бердске