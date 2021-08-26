Коронавирус убил 820 россиян за сутки на 26 августа

Сегодня, 26 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так. За последние сутки в стране выявили 19 630 заболевших. Общее число достигло 6 824 540. За сутки скончалось 820 россиян.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.