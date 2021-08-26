В каком гробу похоронили Мэрилин Монро?

Знаменитая американская киноактриса, секс-символ пятидесятых годов США Мэрилин Монро умерла в возрасте 36 лет в ночь на 5 августа.
Она находилась в собственном доме штате Калифорния. Летом этого года звезду должны были снимать в одной из комедий, однако 8 июня 1962 года её отстранили из-за постоянных опозданий или полного отсутствия на съемочной площадке.
Спустя почти 2 месяца, 4 августа её домработница заметила, что актриса очень рано пошла в свою спальню, захватив с собой телефон. Позже опрашивали всех ее знакомых и друзей, но как они сообщили - ни с кем из них она не разговаривала.
Около 3:00 ночи домработница заметила, что этот из-под двери Мэрилин видно свет, а потому она решила выйти на улицу и заглянуть в окно спальни из сада. Картина, которую она увидела, её сильно встревожила - на кровати неподвижно лежала Мерилин.
Домработница позвонила её личному врачу , который прибыл буквально через несколько минут. Он констатировал смерть актрисы. В заключении о смерти написали, что актриса отравилась барбитуратами. Очень долго версия самоубийства оставалась доказанной, однако позже ее поклонники в этом усомнились. На сегодня считается, что истинная причина так и не раскрыта - она остается загадкой.
Перед смертью Мэрилин сделали красивый макияж, надели на нее зеленый наряд. который был заказан ею для отдыха. Ее второй муж Джо вложил в ее руки прекрасный букет розовых роз. После похорон точно такой же букет на протяжении 20 лет 3-4 раза в неделю доставляли к месту захоронения по его распоряжению.
Похоронили Мэрилин Монро в 24-ом Коридоре Памяти на Вествудском кладбище в Калифорнии в стенном склепе из розового мрамора. Похороны состоялись 8 августа 1962 года.