В каком гробу похоронили Мэрилин Монро?
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В каком гробу похоронили Мэрилин Монро?

10:20:268/26/2021Фото: piqsels
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Ее второй муж Джо вложил в ее руки прекрасный букет розовых роз. После похорон точно такой же букет на протяжении 20 лет 3-4 раза в неделю доставляли к месту захоронения по его распоряжению.

гробница
Актриса умерла всего лишь в 36 лет

Знаменитая американская киноактриса, секс-символ пятидесятых годов США Мэрилин Монро умерла в возрасте 36 лет в ночь на 5 августа.

Она находилась в собственном доме штате Калифорния. Летом этого года звезду должны были снимать в одной из комедий, однако 8 июня 1962 года её отстранили из-за постоянных опозданий или полного отсутствия на съемочной площадке.

Спустя почти 2 месяца, 4 августа её домработница заметила, что актриса очень рано пошла в свою спальню, захватив с собой телефон. Позже опрашивали всех ее знакомых и друзей, но как они сообщили - ни с кем из них она не разговаривала.

Около 3:00 ночи домработница заметила, что этот из-под двери Мэрилин видно свет, а потому она решила выйти на улицу и заглянуть в окно спальни из сада. Картина, которую она увидела, её сильно встревожила -  на кровати неподвижно лежала Мерилин.

Домработница позвонила её личному врачу , который прибыл буквально через несколько минут. Он констатировал смерть актрисы. В заключении о смерти написали, что актриса отравилась барбитуратами. Очень долго версия самоубийства оставалась доказанной, однако позже ее поклонники в этом усомнились. На сегодня считается, что истинная причина так и не раскрыта - она остается загадкой.

Перед смертью Мэрилин сделали красивый макияж, надели на нее зеленый наряд. который был заказан ею для отдыха. Ее второй муж Джо вложил в ее руки прекрасный букет розовых роз. После похорон точно такой же букет на протяжении 20 лет 3-4 раза в неделю доставляли к месту захоронения по его распоряжению.

Похоронили Мэрилин Монро  в 24-ом Коридоре  Памяти на Вествудском кладбище в Калифорнии в стенном склепе из розового мрамора. Похороны состоялись 8 августа 1962 года.

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