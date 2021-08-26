8-летний мальчик утонул в реке под Новосибирском
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8-летний мальчик утонул в реке под Новосибирском

5:25:408/26/2021Фото: Следком
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Поход на речку без взрослых закончился трагедией в Сузунском районе.

В реке Верхний Сузун утонул 8-летний мальчик

В четверг в дневное время суток на реке Верхний Сузун Сузунского района Новосибирской области утонул ребенок 2013 года рождения. Известно что он в компании двух друзей находился на водоеме без взрослых.

- На место происшествия незамедлительно прибыл следователь следственного управления. По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, - сообщают в СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время проводится проверка по факту гибели мальчика, идет опрос очевидцев, установление причин и обстоятельств трагедии. По результатам проведенных мероприятий будут приняты профилактические меры для недопущения подобных трагедий на воде, также будет принято процессуальное решение.

- Следственный комитет напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоемов; несоблюдение правил безопасности на воде; неумение детей плавать; купание в неустановленных и необорудованных местах; недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц, - предупреждают в СК.

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