Индексация пенсий военным: Кто точно получит увеличенную выплату в 2021 году
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Индексация пенсий военным: Кто точно получит увеличенную выплату в 2021 году

5:27:588/26/2021Фото: pixabay
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Прибавка буде назначена индивидуально исходя из нескольких факторов.

Пенсии поднимут с 1 октября

Уже с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсии.  В соответствии с Постановлением Правительства от 24.05.2021 года № 772, пенсионное обеспечение увеличится за счет индексации денежного довольствия действующих военнослужащих на коэффициент 1.037. То есть повышение военной пенсии составит 3,7 процента. Денежные средства, необходимые для индексации, уже предусмотрены в федеральном бюджете на текущий год.

Прибавка к военной пенсии будет назначена индивидуально — в зависимости от звания, должности, а также выслуги военнослужащего.

Стоит напомнить, что все пенсионеры России в сентябре 202 года получат выплату в размере 10 000 рублей. Такую инициативу предложил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия". Документ об этом уже подписан.

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