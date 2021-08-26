Самый вкусный тещин язык из кабачков
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самый вкусный тещин язык из кабачков

11:20:588/26/2021Фото: Дело Вкуса
0

Закуска получила такое интересное название потому, что молодые кабачки нарезается тонкими пластинами, по внешнему виду напоминающие форму языка.

закуска
Тещин язык можно подавать как в холодном, так и в горячем виде

Эта закуска выглядит очень красиво и интересно, и вкус не отстаёт от внешнего вида. Учитывая, что в конце лета кабачков собирается на дачах очень много, то эту закуску можно назвать очень доступной, поскольку сложных и дорогих ингредиентов её приготовления нет. Кабачок является диетическим продуктом , поэтому употреблять его можно практически в неограниченном количестве.

Закуска получила такое интересное название потому, что молодые кабачки нарезается тонкими пластинами, по внешнему виду напоминающие форму языка. Приготовление этой закуски не отнимает много времени, при этом сам рецепт является довольно несложным.

К тому же готовятся кабачки очень быстро, поэтому времени на приготовление такой закуски много у вас не уйдет, её вполне можно использовать тогда, когда кости буквально "на пороге". Интересной особенностью этой закуски является то, что начинку в кабачки можно выбирать любую, совершенно по своему вкусу.

Для приготовления этого угощения нам потребуются молодые кабачки с недоразвитыми семенами, поскольку их придётся, как мы уже сказали выше, нарезать на длинные тонкие ломтики. Если кожица у кабачка очень нежная, то его можно просто помыть и не очищать от шкурки.

Нарезанные ломтики кабачка обмакиваем в муку, после этого во взбитое яйцо. Ломтики в таком виде обжариваем на сковороде с растительным маслом, после чего выкладываем их на тарелку, на которую рекомендуется положить бумажные полотенца, чтобы она впитала излишки жира.

В качестве начинки можно использовать творожный сыр, помидоры, тертый сыр с чесноком и орехом, ломтик огурца. Начинку можно компоновать по-разному, однако мы вам предлагаем приготовить закуску с ломтиком помидора и небольшим количеством творожного сыра, смешанного с натертым чесноком. Чеснок добавляем по своему вкусу, творожный сыр можно предварительно посолить.

На ломтик обжаренного кабачка выкладываем чайную ложку творожного сыра с чесноком, ломтик помидора, а затем всё заворачиваем в виде рулетика. Подавать можно на тарелке, на которую предварительно можно положить зелёные листья салата. Также очень вкусно в начинке использовать грецкий орех в сочетании с натертым сыром.

Свадьба закончилась убийством гостя из-за танца с невестой
Женщина вышла в прямой эфир с места наводнения и погибла
Дважды победившая рак женщина погибла из-за сильного ветра
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Новый порядок назначения пенсий в РФ: заявление ПФР
Женщина собралась замуж за сводного брата: исход
Россия перебросила танки в Таджикистан: что происходит
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Путин уволил генерала СКР: что произошло
Дардо Кусто мертв: названа предполагаемая причина смерти
Немцы высмеяли Меркель за угрозы России по «Северному потоку-2»
Проигрыш Nord Stream 2 в суде Германии: Песков не стал молчать
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
дачарецепткабачкитещин язык
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попробуете приготовить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самый вкусный тещин язык из кабачков
11:20:58 8/26/2021
Самый вкусный тещин язык из кабачков
При взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек: Жертвами стали и дети
11:08:56 8/26/2021
При взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек: Жертвами стали и дети
БердскГлавврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская: Нашли педиатра в Новый поселок
10:48:12 8/26/2021
Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская: Нашли педиатра в Новый поселок
WhatsApp впервые оштрафовали за данные российских пользователей
10:27:59 8/26/2021
WhatsApp впервые оштрафовали за данные российских пользователей
В каком гробу похоронили Мэрилин Монро?
10:20:26 8/26/2021
В каком гробу похоронили Мэрилин Монро?
«Сущий ад»: афганские беженцы в месте эвакуации США пребывают в окружении «крыс, мочи и рвоты»
10:06:53 8/26/2021
«Сущий ад»: афганские беженцы в месте эвакуации США пребывают в окружении «крыс, мочи и рвоты»
Расчлененное тело возлюбленной спрятал в холодильнике бывший ухажер
10:04:37 8/26/2021
Расчлененное тело возлюбленной спрятал в холодильнике бывший ухажер
Исследователи назвали диету, повышающую эректильную функцию у мужчин
10:00:26 8/26/2021
Исследователи назвали диету, повышающую эректильную функцию у мужчин
БердскУнесенного в Обское море с пляжа в Бердске на надувном матрасе спасли
9:39:41 8/26/2021
Унесенного в Обское море с пляжа в Бердске на надувном матрасе спасли
Сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой. Смотрите видео
9:28:51 8/26/2021
Сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой. Смотрите видео