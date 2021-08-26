Самый вкусный тещин язык из кабачков

Эта закуска выглядит очень красиво и интересно, и вкус не отстаёт от внешнего вида. Учитывая, что в конце лета кабачков собирается на дачах очень много, то эту закуску можно назвать очень доступной, поскольку сложных и дорогих ингредиентов её приготовления нет. Кабачок является диетическим продуктом , поэтому употреблять его можно практически в неограниченном количестве.
Закуска получила такое интересное название потому, что молодые кабачки нарезается тонкими пластинами, по внешнему виду напоминающие форму языка. Приготовление этой закуски не отнимает много времени, при этом сам рецепт является довольно несложным.
К тому же готовятся кабачки очень быстро, поэтому времени на приготовление такой закуски много у вас не уйдет, её вполне можно использовать тогда, когда кости буквально "на пороге". Интересной особенностью этой закуски является то, что начинку в кабачки можно выбирать любую, совершенно по своему вкусу.
Для приготовления этого угощения нам потребуются молодые кабачки с недоразвитыми семенами, поскольку их придётся, как мы уже сказали выше, нарезать на длинные тонкие ломтики. Если кожица у кабачка очень нежная, то его можно просто помыть и не очищать от шкурки.
Нарезанные ломтики кабачка обмакиваем в муку, после этого во взбитое яйцо. Ломтики в таком виде обжариваем на сковороде с растительным маслом, после чего выкладываем их на тарелку, на которую рекомендуется положить бумажные полотенца, чтобы она впитала излишки жира.
В качестве начинки можно использовать творожный сыр, помидоры, тертый сыр с чесноком и орехом, ломтик огурца. Начинку можно компоновать по-разному, однако мы вам предлагаем приготовить закуску с ломтиком помидора и небольшим количеством творожного сыра, смешанного с натертым чесноком. Чеснок добавляем по своему вкусу, творожный сыр можно предварительно посолить.
На ломтик обжаренного кабачка выкладываем чайную ложку творожного сыра с чесноком, ломтик помидора, а затем всё заворачиваем в виде рулетика. Подавать можно на тарелке, на которую предварительно можно положить зелёные листья салата. Также очень вкусно в начинке использовать грецкий орех в сочетании с натертым сыром.