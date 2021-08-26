Преступную схему полицейских и ритуальщиков раскрыло ФСБ в Москве

Сотрудники ФСБ пресекли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек.
- УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг. В рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением по САО ГСУ СК России по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), задержаны 5 человек, - сказали в пресс-службе.
Полицейские постоянно получали крупные денежные суммы от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.
- Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению, - сообщили в ФСБ.
Отметим, что организатор попытался скрыться на Украине, но его задержали при попытке пересечь границу России.