Из-за расистских советов разгорелся скандал вокруг портала «Госуслуг»
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Из-за расистских советов разгорелся скандал вокруг портала «Госуслуг»

5:54:108/26/2021Фото: Flickr
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Ранее на портале стояла рекомендация не использовать изображения «людей неславянской внешности». Некорректными формулировки в брендбуке изменят.

В брендбуке портала "Госуслуг" стояла расистская формулировка

В Минкомсвязи будет выпущено обновленное руководство к использованию бренда портала «Госуслуги». Сам сайт будет обновлен.

В сети разгорелся скандал на почве расистской рекомендации в брендбуке не использовать образы граждан неславянской внешности, об этом написали в «Подъеме».

- В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном, – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь минкомсвязи Анна Ахмадиева.

По словам представителя ведомства, в ближайшее время уже появятся новые требования к брендбуку портала. Также она пояснила, что на «Госуслугах» используются рисованные образы, но, все равно, в формулировках нужно быть аккуратнее.

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