Языковая школа "Респект" - обучение иностранным языкам в Бердске
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Языковая школа "Респект" - обучение иностранным языкам в Бердске

5:41:468/26/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Английскому, китайскому, французскому, немецкому, японскому, испанскому, а так же русскому взрослых и детей школьного и дошкольного возраста.

"Респект"
Языковая школа "Респект"
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