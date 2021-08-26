4-летний мальчик прогулялся по балкону на 9-м этаже. Смотрите видео спасения

В Уфе очевидцы стали свидетелями зрелища, от которого все были в ужасе, - на высоте 9 этажа по балкону с наружной его части прогулялся малыш, как ни в чем не бывало.
Три мужчины под балконом растянули одеяло, чтобы ребенок не погиб в случае, если сорвется и вызвали спасателей.
В Управлении гражданской защиты среагировали моментально - их сотрудники прибыли на место и поднялись на крышу, чтобы спасти малыша. С ребенком провели бесед и, убежденный взрослыми, он зашел вовнутрь и даже закрыл за собой окно.
Как позже оказалось, в это время в доме находилась бабушка и еще два ее внука. Пенсионерка готовила на кухне, а один из братьев присматривал за другим.
Третий, видимо, почувствовал себя лишним и решил развлечься таким образом. К счастью, обошлось без пострадавших.