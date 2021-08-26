Исследователи назвали диету, повышающую эректильную функцию у мужчин
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Исследователи назвали диету, повышающую эректильную функцию у мужчин

10:00:268/26/2021,RYAN MORRISONФото: pixabay.com
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Употребление меньшего количества мяса может помочь снизить кровяное давление и решить проблемы с эрекцией.

Мужчины с высоким кровяным давлением в два раза чаще страдают

Новое исследование показало, что средиземноморская диета с низким содержанием красного мяса может помочь улучшить эректильную дисфункцию у мужчин, борющихся с этим заболеванием, пишет dailymail.co.uk.

Это связано с тем, что мужчины с высоким кровяным давлением в два раза чаще страдают этим заболеванием, чем мужчины с нормальным уровнем кровяного давления.

Чтобы выяснить, помогает ли снижение артериального давления путем изменения диеты лечить эректильную дисфункцию, эксперты из Афинского университета в Греции посадили 250 мужчин среднего возраста на средиземноморскую диету и наблюдали за их здоровьем.

Исследователи обнаружили, что у мужчин, которые наиболее строго следовали средиземноморской диете, улучшился кровоток, повысился уровень тестостерона и улучшилась эректильная функция.
В рамках исследования греческая команда изучила преимущества употребления различных уровней средиземноморской диеты для эректильной дисфункции, а также сердечных заболеваний и уровней артериального давления.

Предыдущие исследования показали, что физические упражнения могут улучшить выживаемость мужчин с высоким кровяным давлением, а соблюдение средиземноморской диеты может снизить кровяное давление и предотвратить сердечные приступы у мужчин из группы риска.

Эта диета делает упор на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и оливковое масло, умеренное потребление молочных продуктов и ограничение красного мяса.

Исследователи изучили, связаны ли диетические привычки с физической формой, уровнем тестостерона, кровотоком, ригидностью артерий и эректильной функцией.

В исследование были включены 250 мужчин, средний возраст которых составлял 56 лет, у всех было высокое кровяное давление и эректильная дисфункция.

Потребление средиземноморской диеты оценивалось с помощью анкет, добровольцы сами сообщали, насколько тщательно они соблюдали диету.

Участники получили оценку от 0 до 55, причем более высокие значения указывают на большее соблюдение диеты.

Способность к физической нагрузке оценивалась с помощью теста на беговой дорожке, а тестостерон измерялся в образцах крови, взятых до 9:00 утра каждый день.
Чтобы определить состояние здоровья сердца, добровольцам была сделана эхо-кардиограмма.

Это оценивало коронарный кровоток, который указывал на способность увеличивать кровоток при необходимости.

По словам исследователей, значения два или выше считаются нормальными и указывают на лучшую функцию сосудов.

Исследователи изучали жесткость артерий вокруг сердца, используя два показателя: индекс увеличения и центральное пульсовое давление.

Они объяснили, что более высокие значения указывают на более жесткие артерии, которые связаны с более высоким риском неблагоприятных событий со стороны сердца у мужчин с эректильной дисфункцией.

Тяжесть эректильной дисфункции оценивалась с помощью опросника сексуального здоровья мужчин (SHIM).

При этом используются пять вопросов об эректильной способности, чтобы получить оценку от нуля до 25, при этом более высокие значения коррелируют с лучшей эректильной способностью.

Исследователи обнаружили, что мужчины с более высоким показателем средиземноморской диеты (выше 29) также имели более высокий резерв коронарного кровотока и тестостерон, лучшую эректильную функцию (оценка SHIM выше 14) и более низкую артериальную жесткость.

Когда отношения были проанализированы в соответствии с физической подготовкой, исследователи обнаружили, что пациенты с большей способностью к физической нагрузке имели более высокий резерв коронарного кровотока, тестостерон, средиземноморскую диету (выше 25) и оценку SHIM (выше 12), а также более низкую жесткость артерий.

Автор исследования доктор Афанасиос Ангелис из Афинского университета, Греция, сказал: «В нашем исследовании употребление средиземноморской диеты было связано с лучшей переносимостью физических нагрузок, более здоровыми артериями и кровотоком, более высоким уровнем тестостерона и улучшением эректильной функции.

«Хотя мы не изучали механизмы, кажется правдоподобным, что этот режим питания может улучшить физическую форму и эректильную функцию за счет улучшения функции кровеносных сосудов и ограничения падения тестостерона, которое происходит в среднем возрасте».

Он заключил: «Результаты показывают, что средиземноморская диета может играть роль в поддержании нескольких параметров здоровья сосудов и качества жизни у мужчин среднего возраста с гипертонией и эректильной дисфункцией».

Результаты были представлены на Конгрессе ESC 2021.

ЧТО ТАКОЕ Ишемическая болезнь сердца?
Ишемическая болезнь сердца возникает при повреждении основных кровеносных сосудов, снабжающих сердце кислородом и питательными веществами.

ИБС поражает более 1,6 миллиона мужчин и один миллион женщин в Великобритании и в общей сложности 15 миллионов взрослых в США.

Обычно это происходит из-за налета и воспаления.

Когда зубной налет накапливается, он сужает артерии, что снижает приток крови к сердцу.

Со временем это может вызвать стенокардию, а полная закупорка может привести к сердечному приступу.

У многих людей поначалу симптомы отсутствуют, но по мере накопления налета они могут замечать боли в груди или одышку во время физических упражнений или стресса.

Другие причины ИБС включают курение, диабет и малоподвижный образ жизни.

Это можно предотвратить, бросив курить, контролируя такие состояния, как диабет или высокое кровяное давление, оставаясь активным, хорошо питаясь и справляясь со стрессом.

Лекарства могут помочь снизить уровень холестерина, а аспирин разжижает кровь, чтобы снизить риск образования тромбов.

В тяжелых случаях в артерии могут быть вставлены стенты, чтобы открыть их, в то время как операция коронарного шунтирования создает трансплантат для обхода заблокированных артерий с использованием сосуда из другой части тела.

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