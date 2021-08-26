Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская: Нашли педиатра в Новый поселок

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 26 августа побывала в Новом поселке. Они встречалась с местными жителями, сообщили в четверг в пресс-центре мэрии Бердска.
Детский врач крайне необходим удаленному от городских поликлиник бердскому микрорайону. Теперь в Новом поселке будет принимать пациентов молодой врач-педиатр, которого приняли на работу по целевому набору после окончания медицинского вуза, рассказала Дробинская.
Кроме того, она заверила, что в ближайшее время будет организована работа передвижного флюорографа. Об этом просили жители Нового поселка.
Вскоре в соседнем селе Морозово откроется современный ФАПа, которым смогут пользоваться жители Нового. Как отметила главврач, это для них очень удобно.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом году 7 выпускников бердских школ поступили в Новосибирский медуниверситет по целевому набору. Получив диплом, они вернутся в родной город, чтобы работать в горбольнице. Все они - ученики специализированного медкласса, созданного на базе школы №2.