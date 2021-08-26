Бабушка изнасилованной и убитой Насти Муравьевой: "Я его своими руками порву". Видео с обвиняемым в убийстве
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Бабушка изнасилованной и убитой Насти Муравьевой: "Я его своими руками порву". Видео с обвиняемым в убийстве

8:53:268/26/2021,Дарья КостинаФото: tumen.bezformata.com
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40-летний Виталий Бережной, которого задержали по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Тюмени, участвовал в поисках Насти. Ее тело он несколько дней держал в холодильнике, прежде чем спрятать у озера.

Мужчина работал мебельщиком и снимал квартиру в соседнем доме от Муравьевых

В Тюмени 40-летний  Виталий Бережной, который был накануне задержан по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, сознался в совершении жуткого преступления. МВД России опубликовало официальное видео с допроса 40-летнего уроженца Нягани. Как стало известно, он оказался знакомым семьи погибшей школьницы. Мужчина работал мебельщиком и снимал квартиру в соседнем доме от Муравьевых. Именно туда 8-летняя Настя пошла за бесплатным WI-FI, чтобы скачать игру на телефон и больше живой ее не видели.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, задержанный сознался в убийстве школьницы.

В тот день Бережной был в алкогольном и наркотическом опьянении, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело Насти Муравьевой он хранил в холодильнике несколько дней.

Вычислили предполагаемого убийцу по коробке: мужчина решил выкинуть труп школьницы и для этого принес с работы коробку из-под техники, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. Потом он отнес и спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где потом его и нашли волонтеры. На видео со следственного эксперимента он подробно рассказал и показал, как расправлялся с ребенком и как прятал тело.

Оперативники выяснили, что эта техника поступила в расположенный неподалеку мебельный цех для установки на кухню. В квартире одного из работников цеха нашли недостающую часть половика. Он был задержан. Образцы его ДНК совпали с образцами, взятыми с тела девочки.

По некоторым данным, убийца девочки участвовал в ее поисках. Как рассказывали волонтеры, он был странно одет и все время был в штабе.

— Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло, — рассказал один из волонтёров.

"Я его порву руками"

Бабушка девочки, как выяснилось, о задержании убийцы своей внучки узнала от журналистов. Женщина приехала с похорон старшего сына, который скончался на следующий день после того, как нашли тело Насти. Мужчина упал около ее стихийного мемориала, ударился головой, впал в кому и вскоре умер в больнице.
– То есть вы не знаете, что предполагаемого убийцу нашли?
– Нет, не знаю, – признается бабушка Насти Татьяна Кукарская в интервью "Курьер. Среда. Бердск". – Я его порву сама. Руками прямо. Это моя внученька любимая. Кто бабушке будет массаж делать.

Другая родственница девочки - старшая сестра Татьяна - от комментариев «Курьер. Среда. Бердск» отказалась. Девушка лишь выставила у себя в соцсети пост с данными убийцы. На днях несовершеннолетних брата и сестру Насти перевели в центр для несовершеннолетних по заявлению их отца. Напомним, что мать ушла из семьи несколько лет назад.

Итак, что известно об отце двух дочек, которого обвиняют в жестоком убийстве Насти Муравьевой?

Виталий Бережной родился в Нягани, там же работал в спецназе. По некоторым данным, в Нягане он вместе с женой открывал детский сад, активно помогал находить малышей. Через какое-то время сад закрыли из-за нарушений и семья переехала сначала в Сургут, а потом в Тюмень. Но в конечном итоге, жена от супруга ушла. По некоторым данным, причиной расставания стала любовь Бережного к алкоголю и запрещенным веществам. Известно, что ранее он не был судим.

Сейчас задержанному инкриминируют статью «Убийство малолетнего». СК ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого. Если его вина будет доказана, ему может грозить от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

Когда состоятся похороны Насти Муравьевой, пока не знают даже родственники.

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Причастен ли убийца Насти Муравьевой к убийствам детей десятилетней давности?

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