Человека уносит в Обское море на надувном матрасе в Бердске: Спасатели выехали на помощь

В четверг в седьмом часу вечера в полицию Бердска поступило сообщение о том, человека уносит в Обское море. Сотрудники МВД немедленно сообщили о происшествии в бердский поисково-спасательный отряд.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия.
Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Ярманов, о вместе с подчиненными на катере направились к предполагаемому месту ЧП.
- Пока ищем. Предположительно, человека унесло на надувном матрасе, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Ярманов.
Он отметил, что район поиска - акватория Новосибирского водохранилища у побережья на "Чайке" и городского пляжа "Старый Бердск". Но обследуют больше, чтобы найти терпящего бедствие.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", унесенного в Обское море человека заметили пассажиры автобуса №3, которые доехали до конечной остановки "Пляж "Старый Бердск".
Подробности - в ближайшее время.