Человека уносит в Обское море на надувном матрасе в Бердске: Спасатели выехали на помощь
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Человека уносит в Обское море на надувном матрасе в Бердске: Спасатели выехали на помощь

6:42:378/26/2021
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Район поиска - акватория Новосибирского водохранилища у побережья на "Чайке" и городского пляжа "Старый Бердск". Но обследуют больше, чтобы найти терпящего бедствие. 

Спасатели доставили мужчину до берега
Бердские спасатели выехали на поиски унесенного течением человека

В четверг в седьмом часу вечера в полицию Бердска поступило сообщение о том, человека уносит в Обское море. Сотрудники МВД немедленно сообщили о происшествии в бердский поисково-спасательный отряд.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Ярманов, о вместе с подчиненными на катере направились к предполагаемому месту ЧП.

- Пока ищем. Предположительно, человека унесло на надувном матрасе, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Ярманов.

Он отметил, что район поиска - акватория Новосибирского водохранилища у побережья на "Чайке" и городского пляжа "Старый Бердск". Но обследуют больше, чтобы найти терпящего бедствие.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", унесенного в Обское море человека заметили пассажиры автобуса №3, которые доехали до конечной остановки "Пляж "Старый Бердск".

Подробности - в ближайшее время.

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