Тракторист убил 3-летнего ребенка при скосе травы на обочине дороги в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, сообщили вечером 26 августа в региональном управлении Следственного комитета.
Карасукским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительной информации следствия, в вечернее время тракторист косил траву на обочине дороги на ул. Гагарина в городе Карасуке.
-В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия ребенок погиб на месте. На место происшествия незамедлительно выехали руководство территориального следственного органа, следователи, следователи-криминалисты, - рассказали в ведомстве.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, назначена судмедицэкспертиза. Уточняется, что и.о. руководителя регионального следственного управления Бадулин взял расследование уголовного дела на личный контроль.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СК расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней пациентки врачом-психиатром на пляже в Бердске.