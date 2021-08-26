Сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой. Смотрите видео

Сотрудница «Почты России» в Петербурге на Бухарестской улице бросилась на клиентку, которая пришла забрать посылку.
Девушка обратилась к журналистам и рассказала о хамском отношении к клиентке, которая пришла в отделение почты. На просьбы отдать ее вещи, получательница посылки услышала:
- Как вы мне все надоели! Иди отсюда, чокнутая! Сдохни, тварь! - кричала сотрудница почты, швыряя посылку прямо в девушку.
По словам потерпевшей, она пришла в отделение в 15:00, но сотрудница заявила, что у нее с этого времени обед и пожелала смерти девушке, назвав ее чокнутой.
По словам потерпевшей, пришедшей в редакцию 78.ru на следующий день, она плохо себя чувствовала после инциденте и хочет, чтобы сотрудницу «Почты России» наказали за такое отношение к клиентам.