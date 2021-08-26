WhatsApp впервые оштрафовали за данные российских пользователей

В Таганском районном суде Москвы принято решение о наказании офисов Facebook, WhatsApp и Twitter за то, что они отказываются локализовать личные данные российских пользователей на территории страны.
- Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.
Как заявили в ведомстве, в 2020 году, решение о штрафах принималось в отношении Facebook и Twitter, они должны были заплатить по 4 миллиона рублей, причем в первой компании штраф оплатили, а во второй — нет.
Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что в ведомстве будут составлять новые протоколы в отношении американских интернет-платформ Facebook, WhatsApp и Twitter . Причиной санкций становится отсутствие локализации данных российских пользователей на территории РФ.
Для WhatsApp обещали составить административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), а для Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.
В законе « О персональных данных» прописаны обязательства для иностранных и отечественных компаний о хранении личных данных россиян только на территории РФ. В 2019 году санкции за невыполнение данного закона увеличены. Теперь штраф для юридических лиц увеличен до 6 миллионов рублей, а при повторном нарушении — до 18 миллионов рублей.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", в московских судах регулярно проходят заседания, на которых принимаются решения о штрафах для западных гигантов области цифровой информации. Ведомство требует удалять видео, на которых, по их мнению, размещена информация, запрещенная в России