Унесенного в Обское море с пляжа в Бердске на надувном матрасе спасли

Терпящего бедствие у бердского побережья Обского моря мужчину спасли. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 26 августа из полиции поступила информация в Бердский поисково-спасательный отряд из полиции о том, что мужчину течение относит от берега в Новосибирское водохранилище.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия.
Как рассказал начальник ПСО Николай Ярманов, он вместе с подчиненными на катере направился к предполагаемому месту ЧП.
Позже стало известно, что унесенного в море на надувном матрасе спасли.
- Мы начали искать. Тут позвонила его жена и рассказал, что его уже доставили на берег. Наша помощь не понадобилась. Но мы, естественно, объехали акваторию, поискали его. По полученной информации, надувной матрас потащило в море, он ухватился за него и его понесло от берега течением, - пояснил Ярманов.
По его словам, испуганная жена уплывшего подняла панику, обзвонила все службы, в том числе скорую помощь. Медики даже спрашивали у спасателей, куда им подъехать.
Начальник Бердского ПСО предполагает, что унесенного течением в море спас кто-то из отдыхающих на пляже:
- Квадроциклы ходят, подцепили его, наверное, и доставили к берегу.
Напомним, что происшествие случилось в районе пляжей на «Чайке» и «Старом Бердске».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до 28 августа в Новосибирской области стоит аномальная жара, и люди используют последние дни лета для отдыха на пляже. Многие купаются.