Расчлененное тело возлюбленной спрятал в холодильнике бывший ухажер
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Расчлененное тело возлюбленной спрятал в холодильнике бывший ухажер

10:04:378/26/2021Фото: pixabay.com
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Несколько дней девушку разыскивали как без вести пропавшую. Задержанные по подозрению в убийстве неоднократно проходил лечение в психиатрических клиниках.

наручники, руки
Бывшего возлюбленного погибшей задержали

Следственным отделом по Кировскому району Перми краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

-25 августа 2021 в вечернее время в одной из квартир дома, расположенного на территории Кировского района краевого центра, с травмами криминального характера обнаружено тело девушки, которую на протяжении последних дней искали правоохранительные органы и волонтеры Пермского края, - рассказали в ведомстве 26 августа.

Ангелина пропала утром 22 августа. 21-летняя девушка уехала из дома на такси и перестала выходить на связь. В четверг поиски завершились - девушку нашли мертвой. Тело девушки расфасовали по пакетам и сложили в холодильник.

По горячим следам предполагаемого преступника задержали. Им оказался бывший молодой человек Ангелины.
- В кратчайший срок подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан у родственников в одном из населенных пунктов Нытвенского района. Молодой человек, 1996 года рождения, в ходе проведенных с ним первоначальных следственных действий дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СК.

Известно, что ранее мужчина неоднократно проходил лечение в психиатрических клиниках.

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