При взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек: Жертвами стали и дети

Не менее 13 человек стали жертвами теракта 26 августа у аэропорта Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя "Талибана" (запрещено в РФ). По его сведениям, среди погибших были дети. Известно, что в результате взрыва пострадали несколько талибов. Взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.
"Мы можем подтвердить, что в результате взрыва есть потери, их число неизвестно", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Под словом "потери" могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. По информации СМИ, в результате теракта пострадали до 70 человек. Среди погибших и раненых есть американские солдаты.
Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США, причиной взрыва стала атака смертника. После самоподрыва смертника у аэропорта началась перестрелка.
Все ворота кабульского аэропорта сейчас закрыты.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиян среди погибших и пострадавших нет.
Через несколько часов в аэропорту афганской столицы прогремел второй взрыв. Он, вероятно, осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля, сообщил телеканал Sky News.