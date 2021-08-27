С Днем российского кино самые клевые поздравления для любителей кинематографа

Вся наша жизнь — сплошная кинолента,
Нам каждый день по жанрам расписали,
Счастливые и грустные моменты —
Всё в мире этом, как в огромном кинозале.
Пусть будет в жизни много приключений,
Пускай почаще будет всем смешно,
Желаю всем приятных впечатлений
И поздравляю с Днем российского кино!
С Днем российского кино!
В нем полным-полно всего:
Шуток, драмы, приключений,
Фантастики, любви нетленной,
Талантливой игры актеров,
Советской хроники, героев,
Отважных рыцарей, солдат,
Увидеть фильм наш каждый рад!
Поздравим же в великий праздник
Мы всех талантливых людей,
Что славят наш кинематограф,
Побольше ценных вам идей,
Игры приятной, жизни сладкой,
Пусть хватит оскаров на всех,
И мир, придуманный однажды,
Всегда приносит вам успех!
Всем известно — без кино
Было б скучно и темно,
Удивительный экран
Любят люди разных стран.
Всех, кто создает и ценит,
Кто на сцене и за сценой,
Мы спешим поздравить вновь
С днем российского кино.
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru