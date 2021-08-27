С Днем российского кино самые клевые поздравления для любителей кинематографа
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С Днем российского кино самые клевые поздравления для любителей кинематографа

7:15:058/27/2021Фото: 100cards.ru
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День российского кино — профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 августа.

День российского кино

Вся наша жизнь — сплошная кинолента,
Нам каждый день по жанрам расписали,
Счастливые и грустные моменты —
Всё в мире этом, как в огромном кинозале.

Пусть будет в жизни много приключений,
Пускай почаще будет всем смешно,
Желаю всем приятных впечатлений
И поздравляю с Днем российского кино!

День российского кино

С Днем российского кино!
В нем полным-полно всего:
Шуток, драмы, приключений,
Фантастики, любви нетленной,

Талантливой игры актеров,
Советской хроники, героев,
Отважных рыцарей, солдат,
Увидеть фильм наш каждый рад!

Поздравим же в великий праздник
Мы всех талантливых людей,
Что славят наш кинематограф,
Побольше ценных вам идей,

Игры приятной, жизни сладкой,
Пусть хватит оскаров на всех,
И мир, придуманный однажды,
Всегда приносит вам успех!

День российского кино

Всем известно — без кино
Было б скучно и темно,
Удивительный экран
Любят люди разных стран.

Всех, кто создает и ценит,
Кто на сцене и за сценой,
Мы спешим поздравить вновь
С днем российского кино.

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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