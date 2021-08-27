Вечеринку в честь 100-летнего юбилея ветеринара Второй мировой войны устроили в США

Ветеран на пенсии времен Второй мировой войны, который работал каждый день до тех пор, пока в прошлом году не разразилась пандемия коронавируса, был отмечен на его 100-летие своим бывшим и любимым работодателем: Stop&Shop, сообщает foxnews.com.
Компания хотела поблагодарить Бенни Фичето не только за его службу стране, но и за его преданность магазину в Эдисоне, штат Нью-Джерси, на протяжении более десяти лет.
В понедельник Фичето отвезли в свой бывший магазин на вечеринку-сюрприз. Были толпы расширенных членов семьи, друзей, бывших соратников, патриотическая певческая группа и даже торт.
Более того, Stop & Shop представила ветеранов- единственное парковочное место в его честь.
"Benny's Spot" поможет ветеранам получить легкий доступ к магазину, - сказала Fox News представитель Stop & Shop Стефани Шуман.
«Это написано в честь Бенни за его службу магазину и своей стране», - сказала она.
В течение четырех лет жители Эдисона точно знали, где найти трудолюбивого ветерана - упаковывать продукты в регистр номер четыре или пять,
- сказал Шуман.
До этого он восемь лет работал в Блумингдейле, штат Нью-Джерси.
«Люди стояли бы в очереди, даже если бы была открытая касса, они бы ждали, потому что хотели, чтобы Бенни упаковал их продукты», - сказал Шуман.
Как рассказали Fox News, его внучатый племянник Дэниел Рейнольдс и девушка Рейнольда Мелисса Малли были довольны тем, что каждый день ходили на работу и общались с покупателями.
«Работа в моем возрасте дает вам цель», - вспоминают Рейнольдс и Малли высказывание Фичето.
Он никогда не хотел делать перерыв и считал, что это «бессмысленно», добавили Рейнольдс и Мэлли.
Когда в 2020 году разразилась пандемия, Фичето перестал работать, но он «никогда не покидал сердца и умы Stop & Shop».
В прошлом году, Stop & Shop даже устроила ему автомобильный парад в честь его 99-летия.
В этом году, увидев на свой 100-летний юбилей и выделенное место для парковки, он был полон благодарности, сказал Шуман.
«Он знал, что этот день был для него. Я считаю, что каждый день должен быть для него», - сказал Шуман.
Несмотря на то, что Фичето больше не является партнером, «он по-прежнему является частью этой семьи, и мы продолжим праздновать его».
Фактически, они собираются запланировать его 101-й день рождения и «каждый день рождения после этого», - сказала она.