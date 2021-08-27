Земля достигнет «точки невозврата к 2040 году»: что произойдет?

Изменение климата -самая большая угроза человечеству на Земле. Сколько лет нам нужно, чтобы спасти планету от климатического кризиса?
Обеспокоенность экологической катастрофой значительно усилилась в 2021 году после ряда бедствий, связанных с климатическим кризисом. Пока что в 2021 году Германия испытала одни из самых сильных наводнений в Европе, которые оказались хуже, чем ожидалось, из-за деятельности человека. Опустошительные лесные пожары наблюдались в Греции и Италии менее месяца назад, причем июль был самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле.
Все это происходит из-за того, что в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН по изменению климата текущая ситуация описывается как «красный код для человечества».
В отчете предупреждается, что экстремальная жара, засухи, наводнения и повышение уровня моря будут проблемами в ближайшие годы, если человечество не будет действовать сейчас, пишет express.co.uk.
В документе также говорится, что температурные изменения на суше и на море являются результатом антропогенного воздействия.
Авторы говорят, что с 1970 года глобальные температуры поверхности росли быстрее, чем в любой другой 50-летний период за последние 2000 лет.
Это потепление «уже сказывается на многих экстремальных погодных и климатических явлениях во всех регионах мира».
Будь то волны тепла, подобные тем, которые недавно испытали в Греции и западной части Северной Америки, или наводнения, подобные тем, которые произошли в Германии и Китае, «их приписывание влиянию человека усилилось» за последнее десятилетие.
Но отчет действительно дает небольшой проблеск надежды, поскольку ученые говорят, что значительное сокращение выбросов парниковых газов здесь необходимо для стабилизации повышения температуры.
Сколько лет нам нужно, чтобы спасти планету от климатического кризиса?
Климатические эксперты единодушны в своем призыве стабилизировать мировую температуру, пока не стало слишком поздно.
Абдул-Разак Саид, ведущий специалист по глобальной тематике Rainforest Alliance, сказал Express.co.uk: «Мир уже сталкивается с климатическим кризисом, когда чрезвычайные климатические ситуации и экстремальные явления происходят в нескольких частях и по-разному влияют на людей, а также на такие секторы экономики, как сельское хозяйство, природные ресурсы, здравоохранение, инфраструктура - все это имеет значение для мировой экономики.
«Эти воздействия будут усугубляться бездействием и / или ограниченными реальными действиями, необходимыми в масштабе проблемы».
Г-н Саид предсказывает, что, если сразу не будут приняты решительные меры, порог, обозначенный в отчете, может быть преодолен в течение следующего десятилетия, что станет точкой невозврата для человечества.
«Пришло время объединиться и действовать для спасения будущего планеты - наука повторила это в недавно опубликованном в этом месяце отчете МГЭИК», - продолжил он.
«В отчете под названием« Основы физических наук »указывается, что атмосфера уже нагрелась на 1,1 ° C, и мы будем продолжать ощущать влияние, которое это оказывает на земной шар.
«В отчете также упоминается, что при всех сценариях безопасный глобальный предел потепления на 1,5 ° C будет достигнут к 2040 году, и если не будут приняты эти решительные меры, мы сможем преодолеть 1,5 ° C через 10 лет.
«Таким образом, к спасению планеты необходимо подходить с той же культурой, если не более решительной и немедленной, в которой основное внимание, ресурсы и энергия были направлены на COVID-19».
Хотя обычным людям может быть сложно понять, что они могут сделать, чтобы помочь в изменении климата, на страны и предприятия ложится бремя борьбы с практикой, ведущей к выбросам.
COP26 состоится в Глазго в сентябре, где страны встретятся, чтобы обсудить продолжающуюся борьбу с изменением климата.
Около 40 миллиардов тонн CO2 выбрасывается человечеством каждый год - и эксперты полагают, что еще 500 миллиардов покинут Землю, имея лишь один шанс из двух сохранить температуру ниже 1,5 ° C.
Последствия превышения 1,5 ° C в течение нескольких лет будут нежелательными в мире, который уже испытал быстрый всплеск экстремальных явлений с повышением температуры с доиндустриальных времен на 1,1 ° C.
Интенсивные, возможно, непреодолимые волны тепла, вероятно, станут следствием изменения климата, а также быстрых проливных дождей, которые приведут к наводнениям, более серьезным, чем мы недавно наблюдали в Европе.