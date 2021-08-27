Дешевый продукт снижает риск диабета
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Дешевый продукт снижает риск диабета

1:00:368/27/2021,SOLEN LE NETФото: pixabay.com
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Взрослый человек должен потреблять от 22,4 до 33,6 грамма клетчатки каждый день, в зависимости от возраста и пола.

Всего одна унция(около 28 грамм) сушеных семян чиа может обеспечить почти 10 граммов клетчатки

Ожидается, что к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения. Однако поставить диагноз по-прежнему сложно, поскольку он не связан с какими-либо клиническими симптомами. Однако один суперпродукт может значительно снизить риск заболевания.
Каждый десятый человек в возрасте старше 40 лет сейчас живет с диагнозом диабета 2 типа в Великобритании. Состояние, если его не лечить, может увеличить риск возникновения опасных для жизни состояний, включая сердечные приступы, инсульт и сердечные заболевания. Ученые постоянно подтверждали решающую роль диеты в предотвращении заболевания. В частности, один суперпродукт может значительно снизить риск диабета благодаря высокому содержанию омега-3, сообщает express.co.uk.
Семена чиа богаты антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и магнием, которые могут помочь снизить риск диабета 2 типа и его осложнений.

Всего одна унция (около 28 грамм) сушеных семян чиа может обеспечить почти 10 граммов клетчатки.

Взрослый человек должен потреблять от 22,4 до 33,6 грамма клетчатки каждый день, в зависимости от возраста и пола.

Благоприятные эффекты чиа также могут быть получены непосредственно из-за высокого содержания в них a-линоленовой кислоты (ALA).
ALA является предшественником омега-3, который организм превращает в незаменимые жирные кислоты EPA и DHE, которые в других случаях содержатся в рыбьем жире.

Кроме того, некоторые исследования показали, что семена чиа могут способствовать снижению веса у пациентов с диабетом.

Исследование, проведенное в Канаде, показало, что высокий уровень АЛК может помочь снизить жировую массу.

Также было показано, что суперпродукт повышает уровень АЛК до 138 процентов по сравнению с исходным уровнем после включения 25 граммов в рацион в течение семи недель.
Как правило, появляется все больше свидетельств того, что высокий уровень жирных кислот омега-3 снижает жировую ткань и уменьшает хроническое воспаление.

И жир, и воспаление являются серьезными факторами риска развития диабета, поэтому их лечение имеет решающее значение.

Кроме того, некоторые исследования показали, что у пациентов с диабетом 1 типа омега-3 жирные кислоты могут изменить состояние.

Жирные кислоты омега-3 значительно снижают уровень триглицеридов, причем два грамма жирных кислот омега-3 оказались более эффективными, чем 1 грамм в снижении уровня триглицеридов.

Те же факторы, которые увеличивают риск развития диабета 2 типа, увеличивают риск предиабета, стадии, предшествующей диагнозу диабета 2 типа.

Эти факторы риска включают высокое кровяное давление, семейный анамнез диабета и плохую физическую форму.

По данным NHS, некоторые из симптомов этого состояния включают:

чувство жажды все время
усталость
похудение
зуд вокруг пениса или влагалища

Орган здравоохранения отмечает: «Контроль уровня сахара в крови и регулярные обследования на диабет - лучший способ снизить риск осложнений.

«Вам следует проверять уровень холестерина и артериальное давление не реже одного раза в год.

«Диабет увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта, поэтому важно, чтобы высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина выявлялись и лечились на ранней стадии.

«Если вы уже лечитесь от высокого холестерина и высокого кровяного давления, продолжайте принимать лекарства».

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