Как выращивать камелии - советы эксперта

Алан Тичмарш поделился важным советом, как помочь камелиям процветать во время эпизода «Люби свой сад», предупредив при этом об опасности подвергать их слишком сильному воздействию солнца.
Сад эксперт появится на любви Вашего коттеджа сад сегодня на ИТВАХ, где он покажет смешанную границу , которую он создал сам в своем собственном саду.
Во время предыдущего эпизода «Люби свой сад» Алан и его команда спроектировали традиционный сад для Ричарда Уоррена, 74-летнего констебля-добровольца, известного как «старейший полицейский в стране», и его жены Линетт, которая пострадала от Рассеянный склероз, пишет express.co.uk.
Перед командой стояла задача создать сад, который обеспечил бы более широкий доступ для Линетт, предлагая при этом привлекательные и практичные функции.
В саду был овальный газон, новый летний домик, подстриженные вечнозеленые растения и пруд с кувшинками.
Чтобы получить вдохновение для проекта, Алан посетил ландшафтный сад с обширной территорией в Hanham Court Gardens в Глостершире.
Хотя дизайн сада был намного грандиознее и масштабнее, Алан подчеркнул, что он включил «элементы традиционного формального английского сада», которые «поднялись на новый уровень».
Он сказал, что ухоженный сад с подстриженными живыми изгородями, вечнозелеными растениями и контейнерами с подстилкой, типичен для небольшого пригородного сада.
Посадив камелию, которую натренировали на рамке в саду Ричарда и Линетт, Алан поделился со зрителями некоторыми полезными советами.
Он сказал, что при посадке камелии следует использовать кислотно-нейтральную почву.
«Им не нравится меловая или известняковая земля, они желтеют, если выращиваются на мелу, поэтому им нужна хорошая кислота для нейтральной почвы», - сказал он.
Предупреждая о количестве солнечного света, которому они должны подвергаться, Алан сказал, чтобы они «не получали слишком много раннего утреннего солнца, так как оно может стать коричневым в холодную погоду.
«Они немного чувствительны к морозу», - добавил он.
Однако, когда его поместили в защищенное место, он сказал: «Они великолепны».
Обрезая Pittosporum, Алан посоветовал обрезать его примерно в апреле и мае.
Pittosporum, также известный как Cheesewood, представляет собой разновидность цветковых растений из семейства Pittosporaceae.
Во время шоу Алан также посадил ряд вечнозеленых растений, вдохновением для которых послужил его визит в Hanham Court.
Среди этого сорта он посадил португальский лавр и илекс крената, или японский падуб, как его еще называют.
В качестве вечнозеленого растения, которое может иметь форму купола или пирамиды, Алан предложил выбрать Ilex Crenata, который, по его словам, можно обрезать, «не страдая от упадка». Он также установил «Лавровый маятник».
Алан показал, что ключом к созданию традиционного садового стиля является включение в дизайн дорожек из прямоугольных коробов.
Он добился этого в своем проекте, представив Ilex Crenata, который, по его словам, служит заменой Box и «сделает хеджирование просто красивым».
При посадке Ilex Crenata он сказал, что важно, чтобы почва была плотно прихлопана, чтобы избежать образования воздушных карманов.
«Love Your Cottage Garden» выходит в эфир сегодня вечером на ITV в 20:00.