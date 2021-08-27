Столото в тираже 1403 «Русское лото» 29 августа 2021 подарит выигрыш на каждый билет
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Столото в тираже 1403 «Русское лото» 29 августа 2021 подарит выигрыш на каждый билет

3:29:208/27/2021Фото: pixabay.com
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90-й ход будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 100 000 000 рублей или более.

90-й ход будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 100 000 000 рублей или более

Джекпот 800 000 000 ₽

Самый ожидаемый тираж августа уже на подходе. Впервые в истории «Русского лото» вытащим все бочонки из мешка — выигрывает каждый билет! А Джекпот 800 000 000 рублей. Покупайте билеты себе и дарите близким!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 28 августа.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 29 августа, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

90-й ход будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 100 000 000 рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот». В противном случае игра пойдет до 86-го хода включительно.

При проведении игры до 90-го хода включительно минимальный выигрыш будет меньше стоимости билета.

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