Столото в тираже 457 "Жилищная лотерея" разыграет 700 млн и 25 призов по 250 000 руб. на ремонт
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Столото в тираже 457 "Жилищная лотерея" разыграет 700 млн и 25 призов по 250 000 руб. на ремонт

3:30:428/27/2021Фото: pixabay.com
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Разыграются 25 призов по 250 000 рублей на ремонт и тысячи других денежных призов.

Промокод для получения скидки будет напечатан на блоке из двух типографских билетов

Суперприз 700 000 000 ₽

Внимание! Не пропустите последний летний тираж «Жилищной лотереи». Мы разыграем 25 призов по 250 000 рублей на ремонт и тысячи других денежных призов. В лототроне останется 3 шара. Выигрышей будет больше! Суперприз — 700 000 000 рублей.
Советуем купить не меньше двух билетов. Тогда мы подарим вам скидку 2 000 рублей на покупки в магазинах kari. Действуйте!

Чтобы принять участие в акции, купите специальный блок из двух типографских билетов. Либо купите от двух билетов на сайте, в мобильном приложении или с помощью СМС.

Промокод для получения скидки будет напечатан на блоке из двух типографских билетов. Если же вы купите два электронных лотерейных билета, мы пришлём промокод на вашу электронную почту. При условии, что вы указали её при регистрации на сайте stoloto.ru.

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 28 августа.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 29 августа, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Акция проводится с 08.07.2021 по 19.09.2021 включительно. С информацией об организаторе акции, с правилами ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kari.com.

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