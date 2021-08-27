Как узнать, есть ли у вас глаза санпаку - и что они значат для вашего будущего

Говорят, что глаза - зеркало души. Но что, если определенные части глаза - это окно в судьбу человека?
Вот что говорят о глазах санпаку некоторые люди, которые следуют азиатской традиции чтения по лицу.
Что такое глаза санпаку?
Санпаку ган (三 白眼) или санпаку (三 白) - это японский термин, означающий «три белых», и используется для описания глаз с белой частью, видимой над или под цветной частью, пишет yourtango.com.
Обычно вы можете видеть только белки чьих-то глаз, известные как склера, по обе стороны от цветной части, известной как радужная оболочка. Однако у некоторых людей белый цвет также виден над или под радужной оболочкой.
По-корейски то же явление известно как глаза самбаеган.
В 1965 году японский теоретик макробиотики Джордж Осава опубликовал книгу под названием « Вы все санпаку », в которой описал это состояние.
«На протяжении тысячелетий люди Дальнего Востока смотрели друг другу в глаза в поисках признаков этого ужасного состояния. Любой признак санпаку означал, что вся система человека - физическая, физиологическая и духовная - вышла из равновесия», - пишет он. . «Он совершил грехи против порядка вселенной, и поэтому он был болен, несчастен, безумен, что на Западе стали называть« склонным к несчастным случаям ». Состояние санпаку - это предупреждение, знак природы, что жизнь человека - это угрожает скорый и трагический конец ».
Осава также заявил, что условия санпаку можно решить, придерживаясь макробиотической диеты.
Что означают глаза санпаку?
По словам Осавы, склера, видимая над или под глазом, является признаком дисбаланса в организме.
В качестве альтернативы азиатская традиция чтения по лицу считает, что глаза санпаку могут указывать на судьбу человека, о котором идет речь, хотя то, отображается ли белый цвет над или под радужной оболочкой, означает разные вещи.
Инь Санпаку Глаза
Глаза, у которых под радужной оболочкой виден белый цвет, называются «глаза инь-санпаку».
Эта особенность якобы распространена у алкоголиков и наркоманов. Некоторые думают, что люди с глазами инь-санпаку могут оказаться в опасной ситуации и могут не пережить опасности.
Ян Санпаку Глаза
Глаза с белым выступом над радужной оболочкой называются «глазами ян-санпаку».
Для людей с глазами ян-санпаку опасность, с которой они могут столкнуться, исходит изнутри. О людях с такими глазами говорят, что они агрессивны, наполнены гневом и даже могут с большей вероятностью быть психопатами .
Глаза санпаку против "нормальных" глаз
Следует прямо сказать, что глаза санпаку определенно нормальны. Тем не менее, некоторые задаются вопросом, в чем разница. По правде говоря, кроме случаев, когда это вызвано определенными заболеваниями, единственное, что отличает глаза санпаку от «нормальных» глаз, - это их внешний вид.
На картинке ниже показаны принцесса Диана и Билли Эйлиш, оба из которых известны своими глазами санпаку, над Кортни Кардашьян и Кейт Бланшетт, у которых их нет.