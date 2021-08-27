12 признаков того, что ваш парень не созрел для серьезных отношений

Одна из самых больших проблем в свиданиях - это то, что я склонен испытывать слабость к парням с очень мальчишеским характером. В их незрелом, беззаботном взгляде есть что-то, от чего я просто таю.
Мне нравится, как они любят веселиться. Мне нравится их способность смеяться над глупым юмором и быть веселыми пьяницами. Но это также большая проблема для меня, когда я встречаюсь с людьми этого пола, пишет yourtango.com.
Причина, по которой это проблема, проста: большинство парней с этим мальчишеским обаянием слишком незрелы, чтобы иметь серьезные отношения.
Нравится нам это или нет, но прежде чем у вас появится возможность наладить серьезное партнерство, на которое можно рассчитывать, вам необходим определенный уровень зрелости. Не у всех это есть, и вы можете встречаться с кем-то, у кого есть эта проблема.
Если вы заметили эти вещи, возможно, вам нужно бросить малышку и найти кого-нибудь, кто достаточно взрослый, чтобы справиться с вами; в противном случае у вас будут незрелые отношения:
1. Ваш партнер действительно эгоцентричен.Остерегайтесь парня, который может говорить только о себе и думать о вещах, которые его касаются. Обычно это признак нарциссизма, грубой незрелости или того и другого. В конце концов, настоящие взрослые проходят стадию «я» в детстве, когда им исполняется около трех лет. Если он не видит, что в мире есть другие люди, он не должен ни с кем вступать в отношения.
2. Для него важно количество ваших сексуальных партнеров ... очень много.Если он не может встречаться с девушкой, потому что у нее слишком много партнеров, у него проблемы. Это не просто проблема незащищенности. Парни, которые не могут понять, что женщины - это сексуальные существа, у которых могло быть прошлое до него, в их сознании есть серьезные двойные стандарты.
По мере взросления эти двойные стандарты, как правило, отходят на второй план. Однако убеждать его в этом - не ваша роль. Ваша задача - найти парня, которому вы нравитесь за вашу личность, а не за вашу так называемую «чистоту».
3. Он не может обсуждать вещи, которые доставляют ему дискомфорт.Самая большая проблема, с которой незрелые люди сталкиваются в отношениях, - это общение. Такие вещи, как непреклонность, хладнокровие или набегание на гнев, если вы поднимаете что-то, что вас беспокоит, - все это указывает на то, что он так и не научился говорить о вещах цивилизованно.
К сожалению, такое поведение со временем убьет даже самую сильную любовь, которую вы могли бы к нему испытать. (Поверьте, я был там.)
4. Средняя школа для него так и не закончилась.Все мы знаем человека, который никогда по-настоящему не повзрослел после школьных лет. Это люди, которые по-прежнему одержимы увеличением числа партнеров, которые у него есть, чтобы он выглядел круто и прославился.
Если они по-прежнему будут вести себя так, как будто пытаются показать, что они круче других, злобно копаясь в людях, которых они считают «ботаниками», вы можете поспорить на свои самые низкие деньги, что они потерпят крушение в течение 10 лет.
5. Ваш партнер ожидает, что вы будете заботиться о нем в 100% случаев.Никто не вступает в отношения, желая быть родителем своего романтического партнера. Если они ожидают, что вы будете их финансово поддерживать, готовить для них, убирать за ними и получать сексуальное удовольствие, вам придется пережить тяжелые времена. Такие незрелые отношения просто нездоровы и часто заканчиваются тем, что один партнер глубоко обижается на другого.
6. Он не может нести вину за свои ошибки.Это не просто проблема незрелости - это предупреждающий признак расстройства личности . В зрелых отношениях оба партнера могут признать свою неправоту. Если он не может этого сделать, он не сможет что-либо улучшить, если сделает что-то, что ставит под угрозу отношения.
7. Когда случается что-то плохое, он уходит.Ничто не говорит о том, что отношения обречены, как партнер, который убегает, когда дела идут совсем плохо. Если он уйдет от вас после того, как вы получите диагноз рака или скажете ему, что беременны, вы никогда не должны давать ему второго шанса, каким бы это ни было объяснение.
Он уже показал вам, насколько незрелым он справился с кризисом. Даже если он изменился, это не тот риск, на который вы хотите пойти.