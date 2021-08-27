Какой будет погода 27 августа в Бердске в последний день Успенского поста

27 августа в Бердске ночью ожидается погода без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.
Днем 27 августа - без осадков. Температура воздуха +27, +29 С.
Ветер восточный 3-8 м/с.
28 августа +22 +25.
Народный праздник Михей Тиховей отмечается 27 августа 2021 года.
Традиции и обрядыВ народе 27 августа празднуется как День каменщика. Строители храмов и каменных дел мастера всегда пользовались уважением на Руси. Некоторые их даже побаивались и старались понапрасну не сердить и не обижать. Ведь каменщик знает много секретов, как построить дом, чтобы он простоял не одну сотню лет, а в отместку может сделать с ним что-нибудь неладное.
27 августа – последний день Успенского поста. Начинается осенний мясоед – время свадеб.
Наши предки старались в этот день закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме – вдовам и сиротам.
Народное название «Тиховей» праздник получил из-за наблюдений за ветром в этот день.