Геомагнитный шторм 27 августа 2021: магнитную многодневную бурю ощутил даже попугай

Метеопаты третий день переживают мучительный магнитный шторм. Сегодня, 27 августа, он продолжится.
День начнется сразу с геоудара в полночь – сильной бурей. Далее с 3 до 6 утра по Москве будет перерыв в виде небольших колебаний. Это с 7 до 11 утра в Новосибирске. И дальше весь день пощады не ждите: с 9 утра начнутся сильные магнитные колебания, которые усилятся в 21.00 по Москве. В Новосибирске это уже будет ночь, а усиление произойдет 12.00.
Как прожили наши читатели два дня ударов Солнца?
Аня:
Доброе утро, я весь август как в тумане, 24.08 прошел тяжко, 25.08 очень сильно кружится голова, побыстрей бы уже прошли эти магнитные бури!!!
Александра:
Тяжко...даже попугай чувствует их. Орёт. Сердце стучит сильно. Рано очень просыпаюсь.
Наталья:
С утра таблетками напичкалась, а толку мало… голова кружится, давление вверх то вниз , страх и невроз! Вот и букет! Траншейно, почему так….
Наталья:
Сильная тревога, дурная голова, страх, тахикардия
Иван:
Ого! Я думал, это у меня одного. Очень плохой сон был. Ближе к утру необъяснимая тревога. Голова в тумане уже второй день
Ирина:
У вас ни одного, у меня и у моей мамы много симптомов, которые сходятся. С утра сегодня плоха резко стало, потом вроде ни чего, потом опять тревога какая-то. Место себе не нахожу дрожь это внутренняя, так то много чего.
Как метеозависимым людям пережить магнитные бури такой силы?
Все мы взрослые люди осознаем, что солнце мы выключить не можем, спрятаться от него тоже некуда.
Поэтому с помощью медитации, позитивного мышления, бережного отношения к самим себе – наберемся терпения и попытаемся с минимальными потерями проскочить этот чертов солнечный магнитный туннель.
- Не занимайтесь суперважными делами.
- Высыпайтесь. Ложитесь раньше спать.
-Слушайте спокойную музыку, которая уводит вас в прекрасный мир без магнитных буйств солнца.
-Измеряйте артериальное давление, принимайте выписанные врачом препараты.
- При головной боли не терпите – примите обезболивающие таблетки.
-Пейте больше жидкости, воду с лимоном.
-Встаньте под контрастный душ. Когда вода касается вашей головы, особенно мощные струи – то можно практически забыть о боли и мигрени.
- Проходите мимо ссор и конфликтов.
Берегите себя!