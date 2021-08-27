Геомагнитный шторм 27 августа 2021: магнитную многодневную бурю ощутил даже попугай
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Геомагнитный шторм 27 августа 2021: магнитную многодневную бурю ощутил даже попугай

5:45:428/27/2021Фото: https://pixnio.com/
0

День начнется сразу с геоудара в полночь – сильной бурей.

Все мы взрослые люди осознаем, что солнце мы выключить не можем, спрятаться от него тоже некуда
Все мы взрослые люди осознаем, что солнце мы выключить не можем, спрятаться от него тоже некуда

Метеопаты третий день переживают мучительный магнитный шторм. Сегодня, 27 августа, он продолжится.

День начнется сразу с геоудара в полночь – сильной бурей. Далее с 3 до 6 утра по Москве будет перерыв в виде небольших колебаний. Это с 7 до 11 утра в Новосибирске. И дальше весь день пощады не ждите: с 9 утра начнутся сильные магнитные колебания, которые усилятся в 21.00 по Москве. В Новосибирске это уже будет ночь, а усиление произойдет  12.00.

Как прожили наши читатели два дня ударов Солнца? 

Аня:

Доброе утро, я весь август как в тумане, 24.08 прошел тяжко, 25.08 очень сильно кружится голова, побыстрей бы уже прошли эти магнитные бури!!!

Александра:

Тяжко...даже попугай чувствует их. Орёт. Сердце стучит сильно. Рано очень просыпаюсь.

Наталья:

С утра таблетками напичкалась, а толку мало… голова кружится, давление вверх то вниз , страх и невроз! Вот и букет! Траншейно, почему так….

Наталья:

Сильная тревога, дурная голова, страх, тахикардия

Иван:

Ого! Я думал, это у меня одного. Очень плохой сон был. Ближе к утру необъяснимая тревога. Голова в тумане уже второй день

Ирина:

У вас ни одного, у меня и у моей мамы много симптомов, которые сходятся. С утра сегодня плоха резко стало, потом вроде ни чего, потом опять тревога какая-то. Место себе не нахожу дрожь это внутренняя, так то много чего.

Как метеозависимым людям пережить магнитные бури такой силы?

Все мы взрослые люди осознаем, что солнце мы выключить не можем, спрятаться от него тоже некуда.

Поэтому с помощью медитации, позитивного мышления, бережного отношения к самим себе – наберемся терпения и попытаемся с минимальными потерями проскочить этот чертов солнечный магнитный туннель.

- Не занимайтесь суперважными делами.

- Высыпайтесь. Ложитесь раньше спать.

-Слушайте спокойную музыку, которая уводит вас в прекрасный мир без магнитных буйств солнца.

-Измеряйте артериальное давление, принимайте выписанные врачом препараты.

- При головной боли не терпите – примите обезболивающие таблетки.

-Пейте больше жидкости, воду с лимоном.

-Встаньте под контрастный душ. Когда вода касается вашей головы, особенно мощные струи – то можно практически забыть о боли и мигрени.

- Проходите мимо ссор и конфликтов.

Берегите себя!

Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Признаки деменции: что нужно делать родным
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Китай сказал свое слово о Навальном
Смерть срочника в РФ: мать о последних его словах
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турции назвали настоящих «владельцев» Крыма
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
магнитная буряметеопатыгеоударкосмический шторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Геомагнитный шторм 27 августа 2021: магнитную многодневную бурю ощутил даже попугай
5:45:42 8/27/2021
Геомагнитный шторм 27 августа 2021: магнитную многодневную бурю ощутил даже попугай
За $6500 чартерные самолеты помогают сбежать из афганского ада
5:30:20 8/27/2021
За $6500 чартерные самолеты помогают сбежать из афганского ада
Дочь Мадонны Лурдес Леон - новое лицо кампании Swarovski Collection II
5:00:02 8/27/2021
Дочь Мадонны Лурдес Леон - новое лицо кампании Swarovski Collection II
Как узнать, есть ли у вас глаза санпаку - и что они значат для вашего будущего
4:30:20 8/27/2021
Как узнать, есть ли у вас глаза санпаку - и что они значат для вашего будущего
Хотите знать, сколько бактерий обменивается во время поцелуя?
4:00:22 8/27/2021
Хотите знать, сколько бактерий обменивается во время поцелуя?
Когда вы смотрите кому-то в глаза в течение 10 минут - происходит очень странная вещь
3:30:37 8/27/2021
Когда вы смотрите кому-то в глаза в течение 10 минут - происходит очень странная вещь
Солнце пробуждает сексуальную страсть у людей
3:00:11 8/27/2021
Солнце пробуждает сексуальную страсть у людей
Почему ваш парень продолжает возвращаться к вам, согласно астрологии
2:30:56 8/27/2021
Почему ваш парень продолжает возвращаться к вам, согласно астрологии
Защита от вакцин ослабевает в течение 6 месяцев: исследование
2:00:55 8/27/2021
Защита от вакцин ослабевает в течение 6 месяцев: исследование
Вечеринку в честь 100-летнего юбилея ветеринара Второй мировой войны устроили в США
1:49:22 8/27/2021
Вечеринку в честь 100-летнего юбилея ветеринара Второй мировой войны устроили в США