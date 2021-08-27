Новые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: Юлию Дмитриеву увезли в другую психушку
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Новые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: Юлию Дмитриеву увезли в другую психушку

1:37:228/27/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено Ольгой Орловой
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"Я дошла до администрации, написала заявление по этому поводу. Вчера была в прокуратуре. Там тоже заявление оставила. Его зарегистрируют в пятницу, а с понедельника начнется проверка. Еще хочу сходить в следственный комитет. Я руки опускать не буду. Вместе с Юлей в интернат должны были привезти её документы, но они еще находятся в пансионате", - говорит экс-сотрудница.

Юлию без повода перевели в Каменский психоневрологический интернат

Бывшая сестра-хозяйка бердского пансионата им. Калинина Ольга рассказала новые подробности о судьбе Юлии Дмитриевой, которую отправили в психоневрологический интернат, разлучив со своим возлюбленным Владимиром.

- Мне видео прислали видео из Каменского интерната, которое сняла проживающая там девушка. Близко её не подпустили, она снимала на расстоянии, видимо, из рукава. Юля выходит только курить, под охраной и по часам. На видео слышно, как она разговаривает. По голосу вроде нормальная, адекватная. По телефону с ней не связаться, - говорит Ольга 27 августа.

По словам Ольги, дело дошло до мэра Бердска Евгения Шестернина. Органам опеки начали задавать вопросы.

- Я дошла до администрации, написала заявление по этому поводу. Пока мне никто не звонил. Вчера была в прокуратуре. Там тоже заявление оставила. Его зарегистрируют в пятницу, а с понедельника начнется проверка. Еще хочу сходить в следственный комитет. Я руки опускать не буду. Вместе с Юлей в интернат должны были привезти её документы, но они еще находятся в пансионате. Об этом мне рассказала психолог из БПВТ. В прокуратуре мне сказали, что это вообще статья – кража человека. Удержание насильно. Как опекуны, они, наверное, будут отвечать за это, - поделилась Ольга в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» 26 августа.

После этого, 27 августа, бывшая сестра пансионата рассказала, что в БПВТ собираются отправлять Владимира Клеманова в тот же Каменский интернат, заставляют его собирать вещи. Со слов Ольги, у него также есть брат-близнец, которого тоже хотят перевести, но в другое место. Она посоветовала мужчине ничего не подписывать, спрятать паспорт и написать заявление в опеку, которое она отвезет и зарегистрирует. А позже добавила, что Юлию увезли в государственную новосибирскую клиническую психиатрическую больницу № 3.

Напомним, ранее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Ольга – бывшая сестра-хозяйка бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина. Она рассказала историю Юлии Дмитриевой и Владимира Клеманова, которые проживали в учреждении. Молодые люди были парой и жили в пансионате вместе, их разлучили - Юлию перевели в Каменский психоневрологический интернат.

Известно, что Владимира отправили на колхозное хозяйство в 4 отделение. Пока он был там, Юлю отвезли в интернат - профильное учреждение закрытого типа.

По словам Ольги, руководство пансионата по отношению к проживающим ведет себя некорректно. Например, у постояльцев нарушается режим рабочего дня.

В редакцию от руководства Бердского пансионата ветеранов труда им. Калинина пришло письмо следующего содержания:

«Издание "Курьер. Среда. Бердск", разметив 24.08.2021 материал «Психушка прервала большую любовь обитателей пансионата им. Калинина Бердска Юлии Дмитриевой и Владимира Клеманова», нарушает действующие на территории РФ федеральные законы и публикует без согласия граждан информацию о персональных данных и состоянии здоровья.

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда имени Калинина, где проживают фигурирующие в материале лица, оставляет за собой право на защиту чести, достоинства и деловой репутации в порядке, установленном действующим законодательством, путем предъявления требований лицу, распространяющему недостоверную информацию.

Также администрация пансионата обращает внимание издания на недопустимость применения в публикациях формулировок пренебрежительного и негативного окраса в отношении граждан, находящихся в социальных стационарных учреждениях».

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила запрос в Министерство труда Новосибирской области и в пансионат им. Калинина, а конкретно директору – Гоманкову Василию Ивановичу по всем озвученным Ольгой вопросам.


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