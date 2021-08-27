Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих

Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее сын подарил нам Спасение,
В ее честь мы молитвы поем!
Воспарила душа ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!
В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!
Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.
Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.
Богородица почила
Много лет тому назад,
Но её благие силы
И поныне нас хранят.
В день Успения желаю
Мира и добра в ваш дом,
И Мария пусть святая
Помогает вам во всём!
Источник: pozdravok.ru