Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих
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Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих

5:15:478/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Православная церковь 28 августа отмечает восхождение Девы Марии на Небеса. Этот праздник имеет свое название – Успение Пресвятой Божьей Матери.

Успение Пресвятой Богородицы

Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее сын подарил нам Спасение,
В ее честь мы молитвы поем!

Воспарила душа ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!

В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!

Успение Пресвятой Богородицы

Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.

Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.

Успение Пресвятой Богородицы

Богородица почила
Много лет тому назад,
Но её благие силы
И поныне нас хранят.

В день Успения желаю
Мира и добра в ваш дом,
И Мария пусть святая
Помогает вам во всём!

Источник: pozdravok.ru

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