Когда вы смотрите кому-то в глаза в течение 10 минут - происходит очень странная вещь
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26.08
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Когда вы смотрите кому-то в глаза в течение 10 минут - происходит очень странная вещь

3:30:378/27/2021,Мики СполленФото: pixabay.com
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Зрительный контакт мощен и раскрывает о нас гораздо больше, чем мы можем себе представить.

«правильное» количество зрительного контакта, прежде чем он станет слишком неудобным, составляет 3,3 секунды

Вам даже не нужны наркотики, чтобы получить кайф - просто близкий друг, который не против смотреть вам в глаза 10 минут подряд.

Взгляд в глаза может вызвать массу разных чувств. Если это человек, которого вы любите, у вас, вероятно, появляются бабочки, когда они смотрят на вас. Если на вас смотрит незнакомец, вы, вероятно, почувствуете себя немного напуганным, пишет yourtango.com.

Зрительный контакт мощен и раскрывает о нас гораздо больше, чем мы можем себе представить. Можно с уверенностью сказать, что вы никогда не задерживали чей-то взгляд дольше нескольких мимолетных секунд - на самом деле, «правильное» количество зрительного контакта, прежде чем он станет слишком неудобным, составляет 3,3 секунды.

Но что происходит, если вы смотрите на кого-то еще на 9 минут 57 секунд дольше?

Галлюцинации и диссоциативные состояния, в соответствии с этим 2015 исследования. Так что, если вы ищете, как получить кайф без наркотиков, похоже, вам достаточно взглянуть в глаза.

В исследовании, проведенном Джованни Б. Капуто из Университета Урбино в Италии, приняли участие 20 человек (15 из которых были женщины) при слабом освещении, что «позволило детально разглядеть прекрасные черты лица, но ослабило восприятие цвета», согласно Капуто.

Затем он попросил 10 пар смотреть друг другу в глаза в течение 10 минут. Капуто также нанял контрольную группу из 20 человек, которые стояли лицом к стене, вместо другого человека.

По истечении 10 минут участники обеих групп сообщили о своем опыте, используя анкеты, в которых задавались вопросы о потенциальных диссоциативных состояниях, а также о лице их партнера, и выяснилось, что те, кто смотрели друг другу в глаза, с большей вероятностью испытывали «диссоциативные симптомы», дисморфическое восприятие лица и галлюцинационные привидения странного лица».

Диссоциация происходит, когда человек отключается от реальности. В то время как диссоциативные симптомы обычно различаются, среди тех, кто участвовал в исследовании, были следующие симптомы: «снижение интенсивности цвета, звуки, кажущиеся тише или громче, чем ожидалось, затухание и время, казалось бы, тянется». С другой стороны, «привидения странного лица» включали деформированные черты лица, монстров, аспекты их собственного лица на лице партнера или лица родственника.

Хм, конечно, это очень похоже на то, что я споткнулся о кислоту.

По словам Капуто, странные симптомы могут быть связаны с «возвращением к «реальности» из диссоциативного состояния, вызванного сенсорной депривацией». Он предположил, что «привидения странного лица» были вызваны «психодинамическими проекциями бессознательных значений субъекта на лицо другого».

Наркотики влияют на всех по-разному, и я бы лично никогда не рекомендовал принимать какие-либо наркотики, которые в настоящее время запрещены законом в месте вашего проживания. Однако, насколько мне известно, смотреть в глаза еще не запрещено, так что действуйте на свой страх и риск.

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