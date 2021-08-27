Почему ваш парень продолжает возвращаться к вам, согласно астрологии

Трудно разорвать отношения с кем-то, к кому вы все еще испытываете чувства. И, если ваши отношения больше похожи на вращающуюся дверь, куда он то и дело возвращается, а затем снова уходит, вам стоит задуматься, каковы его причины.
Почему, казалось бы, идеальный парень или любой другой парень внезапно решил разорвать отношения, а затем решил вернуться для большего всего несколько месяцев спустя, спрашивает yourtango.com?
Никто не хочет этого чувства «а что, если?» Расставание должно сопровождаться чувством завершения, каким бы грязным ни был финал. Если это не так, вы можете зациклиться на том, что делает один разрыв реальным, а другой ... не таким окончательным и как узнать, через какой именно разрыв вы только что прошли.
Какова настоящая причина, по которой парень всегда возвращается к вам за новым?
Даже когда вы чувствуете, что закрылись, все равно есть шанс, что парень вернется. Может быть, он продолжает писать вам в течение недели или, возможно, он звонит вам, когда ему нужно принять решение о чем-то важном. Так что, если это всего лишь этап, через который он проходит, и как только он закончится, вы снова будете вместе навсегда, твердо, как скала, как вы надеетесь, что будете?
Я не говорю, что вы должны задерживать дыхание и надеяться, что парень вернется к вам, но если это произойдет, это, вероятно, не должно быть большим шоком. Но даже если вы этого ожидали, когда он говорит, что передумал, это может сбивать с толку. Как узнать, действительно ли он ясно понимает, чего хочет, особенно когда он говорит, что он хочет именно вас.
И вернуться к вам один раз - это одно, но когда парень продолжает возвращаться после разрыва с вами снова и снова, это может быть еще более запутанным.
К счастью, более подробное представление о чертах и характеристиках знака зодиака парня может помочь вам разгадать загадку.
Скорее всего, если он продолжит возвращаться, затем уйдет, а затем снова вернется, он столкнется с некоторыми серьезно противоречивыми эмоциями.
Нет ничего плохого в том, что он не может признать, почему считает тебя такой неотразимой, но было бы неплохо узнать, что происходит под поверхностью.
Узнав больше о его знаке зодиака, вы сможете сосредоточиться на некоторых из наиболее вероятных причин, по которым он продолжает возвращаться к вам. Это поможет вам принять мудрое решение о том, следует ли вам вернуть его или отказаться от соблазна снова и просто двигаться дальше.
Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам в этом разобраться.
Вот почему он продолжает возвращаться к вам, основываясь на своем знаке зодиака.
ОВЕН (21 марта - 19 апреля)Овен - огненный знак, а это значит, что он один из самых страстных знаков зодиака. Излишне говорить, что его огненная сторона может быть довольно опьяняющей - вы знаете, та сторона, которую он полностью демонстрирует только в спальне.
Но почему он все время к вам возвращается? Потому что никто не любит так, как ты. Вы страстны и сексуальны, и у вас большое сердце, которое просто изливается любовью.
Как бы вы это ни делали, вы сильно заманиваете его. Он не может насытиться тобой, потому что понимает, что нет никого даже отдаленно похожего на тебя. Отношения, которые у вас есть, могут быть лучше подходят для чего-то повседневного, а не серьезного и долгосрочного, но вы не можете не улыбнуться, когда он вернется к вам, потому что ему нужна эта большая любовь и страсть, как ему нужна еда и вода.
ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)Телец - один из тех знаков зодиака, которому необходимо постоянное заземление и поддержка, чтобы отношения длились очень долго.
Когда он продолжает возвращаться к вам, это потому, что он видит эти черты внутри вас. И поверьте мне, когда я говорю, что Телец очень разборчивый. Если он продолжает возвращаться к вам, это потому, что он не видит этой приземленной личности ни в ком другом, что ему интересно.
Из всех людей, с которыми он встречался, и всего, через что ему пришлось пройти через любовь, ты тот, кто понимает или понимает его. Вы заставляете его чувствовать, что он может поговорить с вами о чем угодно, и это заставляет его чувствовать себя особенным. Вы также наиболее восприимчивы к его любви. Он любит романтику и близость, и вместо того, чтобы держать его на расстоянии вытянутой руки из-за страха быть отвергнутым, он прижимает вас к себе, потому что знает, что вы чувствуете то же самое.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)Близнецы - это тот знак зодиака, который на самом деле не так хорош в отношениях с одним человеком, но когда вы двое вместе, нельзя отрицать, что вы хорошо проводите время.
Если кажется, что он всегда возвращается к вам, это, скорее всего, потому, что вы ближе всего к парку развлечений, какое только может получить человек.
Вы - сюрприз и острые ощущения, а пребывание с вами всегда делает его взволнованным и счастливым. Вы также никогда не осуждаете, что он может и не признать, что ему нужно, но определенно хочет. Он знает, что его проблемы с обязательствами могут быть головной болью (особенно, если он сейчас рядом, а в следующий уходит, но присутствие такого человека, как вы, заставляет его чувствовать себя менее странно, это делает вас особенным.
РАК (21 июня - 22 июля)Рак всегда возвращается, потому что вы заставляете его рисковать в любви. Он имеет тенденцию заворачивать свое сердце в пузырчатую пленку, пока не будет готов поделиться ею с кем-то, но для тех, кто никогда не рискует, Рак готов сделать это только для вас (разве вы не особенный?).
Если он продолжает возвращаться к вам, то это потому, что вы заставляете его хотеть выйти из зоны комфорта и рассматривать пугающие стороны любви как захватывающие и стоящие всего.
Что делает вас таким особенным для Рака, так это то, что вы чувствуете себя его родственной душой. Он определенно напуган, но каждый раз, когда вы вместе, он размышляет о том, каково было бы иметь вас в его жизни навсегда. Эти крошечные отжимания на глубоком конце для него как практика. Если вы проявите терпение, вы увидите, как он медленно начинает открываться вам. Дорожите этим периодом открытий вместе, потому что это невероятно важно для Рака.
ЛЕВ (23 июля - 22 августа)Лев любит острые ощущения. Он хочет знать, что человек, с которым он встречается, готов ко всему, будь то проба новой еды или поездка на выходные далеко по прихоти.
Если он постоянно возвращается к вам, это потому, что вы волнуете его, как никто другой. Он знает, что ему не нужно просить дважды, чтобы заставить вас отказаться от того, что он планирует.
Он также возвращается, потому что вы заставляете его чувствовать себя хорошо. Нет, на самом деле ему не нужно повышение эго, но он ценит, что кто-то замечает, что он много работает на своей работе и прилагает усилия в своих отношениях и дружбе. Просто получение подтверждения от кого-то, кому не все равно, имеет большое значение.
ДЕВА (23 августа - 22 сентября)Дева имеет тенденцию позволять жизни и миру подавлять себя. Даже когда он пытается держать своих уток в ряд, с жизнью приходит хаос.
Если он продолжает возвращаться к вам, то это потому, что ему нравится быть с вами, потому что вы словно отдыхаете от сумасшествия мира; вы заставляете его чувствовать себя нормальным, когда он не может сделать это сам.
Дева очень разборчива с людьми, с которыми встречается. Он точно знает, что ищет в партнере, и когда он не может этого найти, он уходит - вероятно, даже быстрее, чем большинство людей. Вы знаете, как защитить его от окружающего мира, когда наступает стресс, и он ценит знание того, что может рассчитывать на вас в этом отношении.
ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)Когда Весы ходят на свидания, он делает это осознанно и намеренно. Он не из тех, кто торопится, поэтому свидания с ним похожи на одно долгое ухаживание, полное застенчивого взятия за руку, поцелуев и этих свиданий «познакомиться поближе».
Когда он продолжает возвращаться к вам, очень вероятно, что он все еще помнит, как вы впервые вышли вместе, и, вероятно, до сих пор вспоминает об этом.
Когда Весы продолжают возвращаться к вам, это потому, что вы наслаждаетесь каждой стороной отношений, как и он. Вам нравятся эти неловкие первые свидания и заставлять друг друга краснеть так же сильно, как вам нравится встречаться с его друзьями и ночевать друг у друга. Вы также любите глубоко и самоотверженно, что он не может не находить безумно романтичным. Он поражен!
СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)Открытость и уязвимость с кем-то новым - кошмар для Скорпиона. Когда он выбирает друзей, он делает все возможное, чтобы убедиться, что несмотря ни на что, они остаются ему верными. Когда он выбирает партнера, он обычно ведет себя непринужденно, пока не узнает наверняка, что он чувствует.
Если он продолжает возвращаться к вам, это потому, что люди, с которыми он случайно встречается, просто не работают, и он постепенно понимает, что вы, возможно, единственный.
Скорпиону нравится то, что вы с ним так терпеливы. Чтобы быть честным и уязвимым, нужно время, но ему нравится знать, что время не имеет значения, важен только опыт. Вы также открыты с ним в отношении своей собственной жизни, что показывает ему, что любовь и близость не должны быть такими страшными. Вы чувствуете себя в безопасности для него, а это больше, чем может сказать любая случайная встреча.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)Стрелец всегда ищет того человека, который может быть второй половиной его динамичного дуэта. Если вы сможете заинтересовать его, Стрелец никогда не уйдет. Тем не менее, он еще один из тех знаков зодиака, которые любят случайные отношения намного больше, чем серьезные, поэтому на самом деле удержать его может быть действительно сложно.
Если Стрелец возвращается к вам, это потому, что вы открыли его разум. Вы заинтриговали его своей честностью и любопытством, и он не мог не вернуться за новым.
Вы также помогаете ему расти (и повзрослеть). Он знает, что отношения требуют времени, и когда вы рядом, ему удобнее учиться на своих ошибках и не убегать каждый раз, когда ему приходит в голову мысль о серьезных отношениях.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)Отношения для Козерога подобны инвестициям. Вы никогда не увидите, как он вкладывает время и усилия (и деньги) в то, что, как он знает, долго не продлится. И прежде чем вы спросите, почему он так уверен, что отношения с кем-то не продлятся, поверьте мне, он знает. Его главная цель в жизни - преуспевать во всем, что он делает, в том числе в отношениях, поэтому ему нравится тот факт, что вы хотите, чтобы с ним все длилось долгое время.
Это можно сказать о нескольких знаках зодиака, но Козерог лучше всех знает, что отношения - это не прогулка по парку. И если он будет к вам возвращаться, это определенно что-то значит.
Скорее всего, вы откровенны и честны с ним, заставляя его чувствовать, что у него глубокая связь с вами, основанная на доверии и лояльности. Когда он знает, что вы в нем надолго, ему трудно держаться подальше.
ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)У Водолея нет длинного списка вещей, которые он ищет в партнере. Все, о чем он действительно заботится, - это найти кого-то, кого он сможет назвать своим лучшим другом и своей второй половинкой. Есть большая вероятность, что вы двое были друзьями задолго до того, как начали увлекаться чем-то более романтичным. Поэтому, естественно, он возвращается к вам, потому что знает, что вы всегда будете рядом с ним как друг, если что-то не получится.
Конечно, если он продолжит возвращаться, вероятно, есть что-то, чего он не признает, в чем он не может насытиться.
Он, вероятно, сказал это в той или иной форме, но Водолея очень привлекает ваш интеллект; он любит вести с вами глубокие беседы. Ему также нравится, что вы сложное существо и что у вас напряженная жизнь помимо времени, которое вы проводите вместе. Для него огромная свобода быть кем-то вне отношений.
РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)Рыбы ищут эту сказочную любовь, полную романтики и страсти, и он с готовностью признается в этом любому, кто ее слушает. Но, как рыба Зодиака, он склонен быть горячим и холодным со своими чувствами, поэтому так часто бывает, что он возвращается, когда ему жарко, и покидает вас, когда ему холодно.
Но если он всегда возвращается именно к вам, это означает, что вы гораздо более особенный, чем вы думаете.
Как и другие знаки зодиака, вы и Рыбы, вероятно, давно знаете друг друга и, возможно, даже являетесь друзьями. Он ценит, что вы поддерживаете его во всем, что он делает, и то, что вы так терпеливы с ним, когда он ведет себя горячо и холодно, не остается для него незамеченным. Вы также открыты для привязанности, которую он так сильно хочет от партнера - объятиям, КПК и держанию за руки, - что он просто не может сопротивляться вам.