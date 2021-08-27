Защита от вакцин ослабевает в течение 6 месяцев: исследование

Согласно исследованию данных телефонных приложений в среду, защита от двух доз вакцин Pfizer и AstraZeneca ослабевает менее чем за шесть месяцев.
Последний результат был сделан в связи с тем, что несколько стран вводят дополнительные прививки для полностью вакцинированных людей, и Всемирная организация здравоохранения отвергла этот шаг, поскольку миллионы людей в мире еще не получили ни одной дозы, пишет medicalxpress.com.
Согласно последнему анализу данных Zoe COVID Study, укол Pfizer был эффективен на 88 процентов через месяц после второй дозы, но защита упала до 74 процентов через пять-шесть месяцев.
В исследовании используются реальные данные, собранные с помощью приложения для мобильного телефона с более чем миллионом активных пользователей, которые регистрируют подробности своих прививок и результатов тестов, которые затем анализируются исследователями, в том числе учеными из Королевского колледжа Лондона.
В исследовании приняли участие более 1,2 миллиона участников и результатов тестирования.
Защита от вакцины AstraZeneca упала с 77 процентов через месяц после второй дозы до 67 процентов через четыре-пять месяцев.
Ведущий научный сотрудник приложения Zoe, профессор Тим Спектор, сказал, что необходимы дополнительные данные о том, как меняется эффективность вакцины в разных возрастных группах.
Число случаев заболевания в Великобритании резко выросло после того, как в июле были сняты социальные ограничения, но в течение последнего месяца количество госпитализаций оставалось стабильным.
Но Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, предупредил, что снижение эффективности вакцины среди наиболее уязвимых может привести к большему количеству госпитализаций и смертей к зиме.
«На мой взгляд, в самом худшем случае к зиме уровень защиты пожилых людей и медицинских работников может быть ниже 50 процентов », - сказал он.
Если сохранится высокий уровень инфекции, вызванный более передаточным вариантом Delta и ослаблением ограничений, «этот сценарий может означать увеличение количества госпитализаций и смертей», - сказал ученый.
«Нам срочно нужно составить план для бустеров вакцины», - добавил Спектор.
Он также сказал, что Великобритании необходимо решить, было ли ее нынешнее внимание к вакцинации детей «разумным, если наша цель - снизить смертность и количество госпитализаций».
Последние результаты появились после того, как другое исследование ученых Оксфордского университета, опубликованное на прошлой неделе, показало, что эффективность вакцины Pfizer снижается быстрее, чем эффективность вакцины AstraZeneca.
Великобритания начала вакцинацию пожилых или клинически уязвимых людей в декабре прошлого года, поэтому они составляют большинство людей, которые были полностью вакцинированы за полгода и теперь, вероятно, подвержены повышенному риску заражения.