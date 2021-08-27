За $6500 чартерные самолеты помогают сбежать из афганского ада

В Афганистане были предприняты масштабные неформальные усилия по эвакуации тысяч уязвимых людей, поскольку ветераны вооруженных сил США, дипломаты и политики пытаются опередить крайний срок, установленный президентом Байденом - 31 августа.
Спорный частный военный подрядчик Эрик Принс взимает с эвакуированных 6500 долларов за безопасную доставку в аэропорт и на полеты, в то время как бывший госсекретарь Хиллари Клинтон участвовала в чартерных рейсах для спасения женщин, пишет dailymail.co.uk.
Все это часть операции по эвакуации иностранцев и помощи тысячам афганцев, которые работали на вооруженные силы США, иностранные правительства или благотворительные организации, которые опасаются смерти от рук талибов .
«Это всего лишь оценка, но мы, вероятно, помогли вывезти 1500 человек из страны», - сказал подполковник морской пехоты Рассел Уорт Паркер из оперативной группы «Дюнкерк», наспех собранной группы ветеранов спецопераций и ЦРУ.
Его данные включают работу, проделанную с аналогичными коалициями, в том числе Team America, которая использует цифровой опыт для отслеживания и консультирования людей на местах, и Task Force Pineapple, которая началась с операции по спасению афганского коммандос, за которым охотится Талибан, и многое другое. создана некоммерческая организация "Никто не остался без внимания".
Все они выросли из одного и того же семени.
«Каждый из нас подумал: нам нужно выбраться одному или двум парням», - сказал Паркер. «Так и началось большинство из этих вещей».
И ими движут схожие инстинкты.
«В последний раз я был в Афганистане, чтобы поддержать афганских спецоператоров, поэтому у нас много друзей, которым мы глубоко обязаны преданность», - добавил Паркер.
Этот долг подпитывает операцию, которая проводится на основе контактов Пентагона, звонков в офисы Конгресса и многолетнего ноу-хау в Афганистане.
Их задача приобрела дополнительную срочность за последние 24 часа.
Во вторник талибы объявили, что закрывают дорогу в аэропорт для афганцев, которым сказали, что они больше не могут бежать.
Несколькими часами позже Байден объявил, что усилия по эвакуации близки к завершению к концу месяца.
Белый дом заявил, что, по его мнению, нуждающиеся иностранцы и афганцы все еще могут добраться до аэропорта.
Результатом стал продолжающийся хаос вокруг международного аэропорта имени Хамида Карзая, где тысячи отчаявшихся людей ищут безопасности.
Седые ветераны, возглавлявшие неформальную спасательную операцию, выразили недоверие утверждениям Белого дома о том, что операция прошла успешно и что афганцы могут безопасно пройти через контрольно-пропускные пункты и толпиться тысяч людей, чтобы добраться до аэропорта.
По словам одного из них, это «похоже на переход через 400-ярдовую мош-яму Metallica с пятью малышами».
Иностранцы и афганцы обмениваются советами по группам в WhatsApp, информируя других о местонахождении контрольно-пропускных пунктов талибов или потенциальных потенциальных клиентах для полетов.
Благотворительные организации координируют свои действия с американскими военными, чтобы получить чартерные рейсы в Кабул, в том числе, как сообщается, один, организованный бывшим госсекретарем Клинтоном.
И офисы Конгресса направляют сотни запросов о помощи, работая с Пентагоном и Государственным департаментом, чтобы связаться с людьми на местах.
«Мы работаем как с офисами Конгресса, так и с сетями на местах в Кабуле, чтобы облегчить передвижение и координировать въезд в HKIA, заполняя пробелы, оставленные Государственным департаментом», - сказал представитель палаты представителей Майк Вальц, первый бывший избранный «зеленый берет». в Конгресс.
Частные военные подрядчики предлагают свои услуги тем, у кого есть деньги, например, СМИ или частным предприятиям.
Принс, основавший Blackwater, сказал, что может доставить людей в аэропорт и на самолеты за 6500 долларов на человека - больше, если люди окажутся в ловушке в своих домах.
Когда подробности были опубликованы в Wall Street Journal, это вызвало обвинения в спекуляции.
Но военные эксперты заявили, что это всего лишь часть борьбы за то, чтобы вывести людей из зоны боевых действий.
«Эрик Принс - любимая боксерская груша прессы, - сказал Билл Роджио, ветеран армии и редактор журнала Long War Journal.
«Он прилагает усилия, чтобы вывести людей из страны, и для этого идет на большой риск».
Вместо этого он сказал, что ветераны были в ярости из-за того, что администрация Байдена потенциально оставила тысячи афганских переводчиков, солдат и других сотрудников, соблюдая крайний срок 31 августа.
И он издевался над Белым домом, утверждая, что любой, кому нужно выбраться, все еще может добраться до аэропорта.
'Факты говорят сами за себя. Эта администрация считает операцию успешной, - сказал он, - но мы знаем, что видим.
«Мы слышим историю за историей от людей, которым не удается добраться до аэропорта.
«Я знаю семьи, которым пришлось совершить несколько поездок. К счастью, они ушли, но только после того, как подвергли опасности свои семьи - мы говорим о маленьких детях ».
Паркер сказал, что работа будет продолжаться еще долго после 31 августа, продолжаясь спасением, а также поддержкой эвакуированных, когда они прибывают в чужую страну.
«Масштабы усилий, которые потребуются от людей, которые действительно уйдут, будут огромными», - сказал он.
«Посмотрите на историю, люди вышли из Вьетнама на 20 лет.
«У нас будет огромный лифт, в котором мы будем нуждаться в поддержке людей, которые действительно вышли, и людей, которые все еще пытаются выйти».