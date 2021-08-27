Дочь Мадонны Лурдес Леон - новое лицо кампании Swarovski Collection II

Недавно она вернулась из Италии, где отметила день рождения своей невероятно известной матери.
Но Лурдес Леон вернулась к модельной деятельности на этой неделе, когда в среду появилось изображение этой красавицы для компании Swarovski, производящей декоративное стекло и ювелирные изделия.
24-летняя девушка с обложки Vogue появилась в светло-зеленом топе-бандо на бретельках, который обнажал ее обнаженный живот и подтянутые плечи, dailymail.co.uk.
Модель, дочь Мадонны и Карлоса Леона, засунула большой палец в свои синие джинсы, украшенные ремнем.
Дочь известной девушки станет лицом новой кампании Swarovski Collection II, которая, по словам бренда, является «платформой для представления людей всех культур и ориентаций.
«Модель, актриса, лингвист, академик, активистка, Лурдес олицетворяет дух Swarovski», - говорится в заявлении.
Леон не новичок в модных кампаниях и модельных кампаниях, так как ранее она снималась в фотосессиях для Стеллы Маккартни, Марка Джейкобса и многих других.
Совсем недавно она была одной из восьми счастливых супермоделей, появившихся на желанной обложке сентябрьского номера журнала Vogue.
К ней присоединились, среди прочих, Белла Хадид, Кайя Гербер и Анок Яй.
Лола также недавно побывала на отдыхе в Италии, где она гуляла со своим братом Рокко Ричи, 21 год, и младшими братьями и сестрами Дэвидом Бандой и Мерси Джеймс, 15 лет, а также девятилетними девочками-близнецами Стеллой и Эстер, девяти лет, вместе с именинницей мамой Мадонной, которая повернулась 63 года молодой.