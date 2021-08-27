Эффективность двух доз вакцин против ковид резко упадет к зиме, предупредили ученые

Исследователи предупредили, что британцы, которым прошлой зимой были назначены вакцины в первую очередь, в том числе пожилые люди, могут столкнуться с падением защиты до 50 процентов к зиме без бустеров, dailymail.co.uk.
В реальном исследовании, проведенном Королевским колледжем Лондона , были проанализированы результаты ПЦР более миллиона человек, которые были полностью вакцинированы для выявления «прорывных» инфекций.
Уровень защиты после двух инъекций Pfizer снизился с 88 процентов за один месяц до 74 процентов через пять-шесть месяцев. Для AstraZeneca эффективность снизилась с 77% до 67% за четыре-пять месяцев.
Неясно, означает ли ослабление иммунитета против инфекций, что люди менее защищены от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти.
Но профессор Тим Спектор, ведущий ученый, стоящий за исследованием, сказал, что высокий уровень инфекции в конечном итоге приведет к усилению давления на NHS. Он призвал Великобританию «срочно» принять меры по ревакцинации.
Профессор Адам Финн, один из научных советников правительства по вакцинам, сказал, что уколы по-прежнему предлагают очень высокий уровень защиты от серьезных заболеваний, поэтому смертность от коронавируса все еще составляет небольшую часть от уровня предыдущих волн.
Это стало результатом отдельного исследования, проведенного вчера вечером, которое показало, что четыре из 10 человек с ослабленной иммунной системой демонстрируют «низкий или неопределяемый» уровень иммунитета против Covid после двойной вакцинации.
Оба исследования окажут давление на государственных научных советников, чтобы этой осенью дать зеленый свет программе ревакцинации для пожилых и уязвимых людей.
Ожидается, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) утвердит бустерные дозы для лиц с ослабленным иммунитетом в ближайшие недели.
Но профессор Финн, член JCVI, предположил, что сегодня утром группа прекратит рекомендовать их здоровым пожилым людям до тех пор, пока не появятся новые доказательства пользы.
Профессор Финн сказал в программе «Сегодня» BBC Radio 4: «Я думаю, что исследование Зои <Королевский колледж в Лондоне> и на самом деле несколько других исследований, которые мы недавно провели, действительно показывают начало снижения защиты от бессимптомных или умеренно симптоматических заболеваний.
«Но другие исследования показывают сохранение хорошей защиты от серьезных заболеваний и госпитализации.
«На самом деле это обнадеживает, что люди, получившие две дозы, все еще очень хорошо защищены от серьезных заболеваний, что является нашей главной целью.
«Но нам нужно очень внимательно следить, чтобы увидеть, не приведет ли это ослабление к возникновению более серьезных случаев, потому что тогда потребуются бустеры».
Он предположил, что по мере накопления доказательств может оказаться, что пожилым людям нужна ревакцинация.
Я имею в виду, что они оба люди, которые получают вакцину раньше всех, и, вероятно, люди, чей иммунитет, скорее всего, ослабнет.
«Так что по мере накопления доказательств мы вполне можем обнаружить, что движемся в том же направлении».
В исследовании, также проведенном компанией ZOE, занимающейся изучением медицинских данных, приняли участие более 1,2 миллиона британцев.
Было проведено более 400 000 тестов на Covid для участников, получивших укол Pfizer, и более 700 000 для тех, кто получил AstraZeneca.
Участники были вакцинированы до 3 июля, и с 26 мая по 31 июля за ними наблюдали, чтобы определить, заразились ли они вирусом.
В этот период на Британию обрушилась третья волна инфекций после того, как более заразный вариант индийской «Дельты» спровоцировал вспышки по всей стране.
Приложение ZOE просит пользователей ежедневно сообщать о том, нездоровы ли они, есть ли у них симптомы и есть ли положительный результат теста на вирус. Он также использует эти данные для мониторинга распространения вируса в стране.
Профессор Спектор, который также является ведущим ученым в приложении, сказал: «На мой взгляд, при разумном худшем сценарии к зиме защита пожилых людей и медицинских работников может быть ниже 50%.
«Если в Великобритании высокий уровень инфекции, вызванный ослаблением социальных ограничений и высоконаследственным вариантом, этот сценарий может означать увеличение количества госпитализаций и смертей».
Он добавил: «Нам срочно необходимо составить планы для бустеров вакцины и, основываясь на ресурсах вакцины, решить, разумна ли стратегия вакцинации детей, если наша цель - снизить смертность и количество госпитализаций.
«Снижение защиты вполне ожидаемо, и это не причина для отказа от вакцинации.
«Вакцины по-прежнему обеспечивают высокий уровень защиты для большинства населения, особенно против варианта Дельта, поэтому нам все еще нужно как можно больше людей, чтобы пройти полную вакцинацию».
Растет количество данных, свидетельствующих о том, что защита от вакцины против Covid со временем ослабевает.
Исследование Pfizer, опубликованное в прошлом месяце, показало, что уровень защиты от инфекции снизился до 83 процентов через шесть месяцев после второй дозы. Через месяц после полной вакцинации он составил 96 процентов.
Израиль стал первой страной в мире, которая начала выдавать третьи дозы в прошлом месяце, и уже сделал прививки более чем половине людей старше 60 лет.
Британия находится под растущим давлением, чтобы последовать ее примеру, но ожидается, что JCVI одобрит выстрелы только по наиболее уязвимым.
Профессор Ян Джонс, вирусолог и эксперт по вакцинам из Университета Рединга, сказал: «Снижение иммунитета было проблемой с самого начала эпидемии, основываясь на данных по широко циркулирующим коронавирусам.
Однако на сегодняшний день исследования, проведенные после вакцинации, были немного более оптимистичными, предполагая, что снижение уровня антител может быть медленнее, чем предполагалось вначале.
«Это последнее исследование подтверждает, что происходит снижение, но пока не ясно, что это означает для серьезности болезни, ключевого аспекта защиты, обеспечиваемой вакцинами».
Он добавил: «Предлагаемый наихудший сценарий, безусловно, возможен, но лучший сценарий - это то, что даже при 50-процентной защите от инфекции защита от болезней остается надежной, а количество больниц остается управляемым».
Доктор Саймон Кларк, клеточный микробиолог из Университета Рединга, сказал, что данные ZOE, вероятно, занижены, поскольку они основаны на людях, у которых развиваются симптомы, а это означает, что в них не учитываются бессимптомные инфекции, которые, как считается, составляют треть случаев.
Это происходит на фоне роста ежедневных случаев заболевания, смертей и госпитализаций, а также на фоне растущих призывов к Британии запустить программу ревакцинации для защиты наиболее уязвимых.
Эксперты говорят, что возвращение школ в следующем месяце, как ожидается, приведет к большому взрыву числа случаев в преддверии новой зимы.
Министерство здравоохранения заявило, что за последние 24 часа было зарегистрировано еще 30 838 случаев заражения, что означает рост почти на 15 процентов за неделю.
Также было зарегистрировано 174 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста, зарегистрированного в одночасье, что на два процента больше, и это самый высокий показатель с марта, когда страна находилась в изоляции.
Последние данные о госпитализации Covid показывают, что 20 августа этим заболеванием заболели 858 пациентов, что на 10% больше, чем неделя.
Это произошло после того, как вчерашнее крупное исследование показало, что четыре из 10 человек с ослабленной иммунной системой демонстрируют «низкий или неопределяемый» уровень иммунитета против Covid после двойной вакцинации.
Это открытие заставит правительственных советников по науке дать этой осенью зеленый свет программе ревакцинации для наиболее уязвимых британцев.
Исследователи из университетов Глазго и Бирмингема измерили уровни антител у 600 человек с ослабленным иммунитетом и сравнили их со здоровыми добровольцами.
Примерно один из 10 в уязвимой группе не смог генерировать какие-либо обнаруживаемые антитела против Covid через четыре недели после приема второй дозы Pfizer или AstraZeneca .
Согласно исследованию, опубликованному в качестве предварительного отпечатка в The Lancet, еще 30% вызвали значительно более низкий ответ антител, чем у здоровых людей.
Ученые подчеркнули, что почти все люди, у которых не было антител, страдали васкулитом, состоянием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов.
Они добавили, что почти у всех пациентов реакция Т-клеток была аналогична реакции здоровых взрослых, что указывает на то, что они были, по крайней мере, частично защищены от Covid.
В то время как антитела являются наиболее очевидным индикатором иммунитета, Т-клетки - тип белых кровяных телец - также играют решающую роль в подготовке организма к болезни.
Это произошло, поскольку вчера было объявлено, что уязвимые получают бустер-укол против Covid в рамках медицинского испытания.
Эксперты еще не раскрыли подробностей развертывания бустерных вакцин - несмотря на то, что министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что он «уверен», что это может начаться в следующем месяце.
Тем не менее, люди с ослабленной иммунной системой получают третий укол, как объявило министерство здравоохранения, в ходе испытания, чтобы определить, обеспечивает ли он более сильный иммунный ответ.
Предварительные данные 600 участников показали, что 40 процентов уязвимых вырабатывают меньше антител для борьбы с Covid, чем здоровые люди.
В эту цифру входят 11 процентов, которые вообще не вырабатывали антител.
У четырех из 10 людей с ослабленным иммунитетом после двух вакцин уровень антител Covid низкий или неопределяемый.
Как показало крупное британское исследование, четыре из 10 человек с ослабленной иммунной системой демонстрируют «низкий или неопределяемый» уровень иммунитета против Covid после двойной вакцинации.
Это открытие заставит правительственных советников по науке дать этой осенью зеленый свет программе ревакцинации для наиболее уязвимых британцев.
Исследователи из университетов Глазго и Бирмингема измерили уровни антител у 600 человек с ослабленным иммунитетом и сравнили их со здоровыми добровольцами.
Примерно один из 10 в уязвимой группе не смог генерировать какие-либо обнаруживаемые антитела против Covid через четыре недели после приема второй дозы Pfizer или AstraZeneca.
Согласно исследованию, опубликованному в качестве предварительного отпечатка в The Lancet, еще 30% вызвали значительно более низкий ответ антител, чем у здоровых людей.
Ученые подчеркнули, что почти все люди, у которых не было антител, страдали васкулитом, состоянием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов.
Они добавили, что почти у всех пациентов реакция Т-клеток была аналогична реакции здоровых взрослых, что указывает на то, что они были, по крайней мере, частично защищены от Covid.
В то время как антитела являются наиболее очевидным индикатором иммунитета, Т-клетки - тип белых кровяных телец - также играют решающую роль в подготовке организма к болезни.
Эксперты, стоящие за исследованием, призвали Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) утвердить бустерные дозы для лиц с ослабленным иммунитетом в ближайшие недели.
Ежедневное количество случаев заражения Covid, число смертей и госпитализаций в Великобритании медленно, но неуклонно растет в течение нескольких недель, что вызвало опасения новой волны, когда школы вернутся, и усилило аргументы в пользу бустеров.