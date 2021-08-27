Братское захоронение жертв чумы 18 века найдено на севере Польши

Строя квартиру, строители обнаружили кладбище 18 века на севере Польши, на котором хранились останки жертв чумы, пишет dailymail.co.uk.
Находка, которая произошла в Миколайках в Варминско-Маврийском воеводстве, включает два кладбища, пишет.
Вышеупомянутое кладбище 18 века заполнено жертвами чумы из Мазурского края, сообщает польское информационное агентство First News . Второе кладбище датируется 17-19 веками.
Вице-президент Фонда Дайна и археолог Агнешка Яремек сказала First News, что, вероятно, было два кладбища, потому что было необходимо дополнительное пространство.
«В источниках упоминается, что на кладбище возле церкви не хватало места, и поэтому жертв хоронили у дороги, ведущей в Мронгово», - сказал Яремек.
«Все указывает на то, что мы обнаружили это место.
«Многие могилы скрывают целые семьи - и взрослых, и детей».
Всего было обнаружено 60 могил, в которых находятся останки 100 тел.
Как сообщает Smithsonian Magazine, чума разразилась во время Северной войны (1700-1721 гг.), Когда Россия и ее союзники сражались против Швеции за Балтийское море.
Эпидемия распространилась по Европе, достигнув Пруссии, Финляндии, Литвы и многих других стран.
Хотя разгар чумы пришелся на период между 1708 и 1713 годами, первый случай чумы был зарегистрирован в Швеции в 1702 году, согласно испанскому новостному агентству La Vanguardia .
К 1712 году он достиг Гамбурга, Германия, добавили в новостях.
Несколько сотен тысяч человек умерли от чумы, в некоторых случаях погибло до 70 процентов населения области.
По словам официальных лиц, дополнительные захоронения могли происходить на другом кладбище до начала XIX века, после чего были обнаружены дополнительные предметы.
«Среди найденных нами артефактов - элементы керамических тарелок, а также бусина из синего стекла», - добавил Яремек.
Обнаруженные останки в конечном итоге будут проверены и проанализированы, прежде чем они будут захоронены в братской могиле, сообщила «Первым новостям» Иоанна Соболевска, директор Департамента охраны памятников Ольштына.
«Вопрос о точном захоронении - это вопрос будущего», - пояснила Соболевская.