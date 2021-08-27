Солнце пробуждает сексуальную страсть у людей

Добровольцы подверглись воздействию УФ-излучения и спросили об их сексуальном желании.
У них также взяли кровь для проверки на тестостерон и другие половые гормоны.
Команда обнаружила, что воздействие солнечного света увеличивает либидо у взрослых.
Исследователи говорят, что это может быть использовано для лечения расстройств половых гормонов, но предупреждают, что людям следует быть осторожными, находясь под прямыми солнечными лучами.
Согласно новому исследованию, пребывание на солнце может повысить ваше либидо, которое показало, что большее воздействие солнечного света высвобождает более высокий уровень половых гормонов.
Исследователи из Тель-Авивского университета подвергли 32 взрослых воздействию различных уровней ультрафиолетового излучения солнечного света, расспрашивая их о том, насколько они возбуждены, пишет dailymail.co.uk.
Когда их попросили избегать солнечного света в течение двух дней, а затем позагорать в течение 25 минут, как мужчины, так и женщины-добровольцы были более сексуально возбуждены, как они обнаружили.
Они также обнаружили, что воздействие ультрафиолета повышает уровень половых гормонов, а также повышает уровень тестостерона у мужчин, делая их более агрессивными.
Команда пояснила, что в будущем это новое открытие может привести к практическому применению, например, к лечению УФВ-излучением при расстройствах половых гормонов.
Но они предупредили, что необходимо провести много исследований, прежде чем будет разработано какое-либо лечение, и сказали, что люди должны быть осторожны с чрезмерным пребыванием на солнце.
Перед экспериментами на людях команда подвергала животных воздействию солнечного света и обнаружила, что уровень женских гормонов «значительно вырос», что привело к увеличению яичников.
Они также обнаружили, что влечение между самцами и самками увеличилось, и оба были более склонны к половым актам, даже вне обычного сезона гона.
Автор исследования, профессор Кармит Леви, сказал, что ученые годами знали, что УФ-излучение от солнечного света повышает уровень тестостерона у мужчин и играет роль как в поведенческой, так и в гормональной регуляции сексуальности у млекопитающих.
Однако механизм, ответственный за это регулирование, оставался неизвестным, поэтому израильская команда провела свои эксперименты, чтобы раскрыть детали.
Затем они удалили белок из кожи животных под названием p53, который определяет повреждение ДНК и активирует изменения пигментации во время воздействия солнечного света.
Удаление р53 устранило эффект воздействия УФ-В на половое поведение животных, показывая, что воздействие излучения через кожу было причиной гормональных, физиологических и поведенческих изменений.
Они также обнаружили, что защитная система через белок p53 отвечает за регуляцию сексуальности в ответ на солнечный свет.
Последний этап исследования включал 32 человека, которые заполнили анкеты о поведении, связанном с романтической страстью и агрессией.
После лечения с помощью УФ-В-фототерапии у мужчин и женщин наблюдался рост романтической страсти - с более высоким либидо и повышенным интересом к сексу.
Мужчины-добровольцы также были более агрессивны, чем раньше, подвергаясь фототерапии UVB - при которой они подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, аналогичного солнечному свету.
Аналогичные результаты были получены, когда испытуемых просили избегать солнечного света в течение двух дней, а затем загорать примерно 25 минут.
Анализы крови показали, что воздействие солнечного света приводит к более высокому выбросу гормонов, таких как тестостерон, по сравнению с тем, что было за день до воздействия.
«Кожа содержит различные механизмы для борьбы с солнечным излучением, и один из них - белок p53», - сказал профессор Леви.
«Мы должны помнить, что воздействие ультрафиолета опасно и может повредить ДНК, как в случае рака кожи.
«В то же время две встроенные программы в коже, активируемые после воздействия солнечного света, предназначены для защиты от повреждения ДНК: система репарации ДНК и пигментация, а именно загар, в зависимости от степени воздействия.
«Активируя обе системы, белок p53 регулирует уровень повреждения ДНК. В нашем исследовании мы обнаружили, что эта же система также активирует эндокринную систему сексуальности и, возможно, размножения ».
«Мы только начинаем понимать, что это воздействие делает с нами, и какую ключевую роль оно может играть в различных физиологических и поведенческих процессах. Это только верхушка айсберга », - добавила она.
Результаты были опубликованы в журнале Cell Reports .