Хотите знать, сколько бактерий обменивается во время поцелуя?
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Хотите знать, сколько бактерий обменивается во время поцелуя?

4:00:228/27/2021,САРА ХОЛТФото: pixabay.com
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В каждом человеке содержится 1,5 килограмма микробов. Тем не менее, большинство людей живут своей жизнью, даже не осознавая, что они там есть.

Если мысль о музее, посвященном микробам, кажется вам немного скучной, вы можете быть удивлены отзывами

Единственный в своем роде в мире музей посвящен тому, чтобы рассказать миру о микробах и о том, насколько они важны для жизни, пишет dailymail.co.uk.

На его интерактивной выставке посетители могут узнать, как микробы влияют на то, что вы чувствуете и чувствуете на вкус, болеете ли вы или остаетесь здоровым, и как микробы можно использовать для создания альтернативных источников энергии.

Они могут освежить в памяти историю открытия микробов, узнать о поведении паразитических микробов и узнать, как микробы играют роль в ферментации.
Посетители музея также могут принять участие в различных практических занятиях, чтобы узнать больше о том, что он называет «самой маленькой и самой успешной из форм жизни».

К ним относятся полное сканирование тела, которое показывает посетителям, где и сколько микробы находятся на их теле и одежде. Кроме того, есть микроскопы, в которые можно смотреть, и чашки Петри.
Тем временем пары могут проверить измеритель поцелуев, который сообщает партнерам, сколько бактерий они обмениваются во время поцелуя.

Artis-Micropia открылась в Амстердаме в 2014 году как новая платная секция Королевского зоопарка Artis Amsterdam. Его цель заключалась в том, чтобы быть больше, чем музеем.
Команда музея пояснила: «Micropia - это не только музей, но и платформа, связующее звено между широкой публикой и наукой.

«Micropia побудит широкую общественность обнаруживать микробы с раннего возраста. Таким образом Micropia повысит имидж микробиологии в нашем обществе, что приведет к увеличению количества студентов, более тесному сотрудничеству со стороны общества в целом и большему количеству инноваций».

Если мысль о музее, посвященном микробам, кажется вам немного скучной, вы можете быть удивлены отзывами на Tripadvisor.

Один рецензент написал: «Лучший музей когда-либо», другой назвал его «одним из лучших научных музеев, которые я когда-либо посещал», а другой рецензент сказал: «Поставил бы его под номером 1 в списке для посещения в Амстердаме».

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