Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 августа 2021 в России и мире

7:40:318/27/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 27 августа 2021 года.

бананы
27 августа отмечается День любителей бананов

• День первого поцелуя (First Kiss Day)
• День российского кино
• Праздник пролетающих облаков
• Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага» (World Rock Paper Scissors Day)
• День мемов (#august27 Meme Day)
• Международный день бокса (International Boxing Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Беседная»
• День ленточек и бубенчиков
• Праздник иконы Божией Матери Нарвская
• Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day)
• День памяти святого пророка Михея
• Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
• Международный день лотереи (International Lottery Day)
• Католический праздник святой Моники (Feast of Saint Monica)
• День «Герцогини», которой не было («The Duchess» Who Wasn`t Day)
• День сала - Украина
• День любителей бананов (National Banana Lovers Day) - США
• День «Просто так» (National Just Because Day) - США
• Пятница «Прости своего врага» (Forgive Your Foe Friday) - США
• День независимости (Ziua Independentei) - Молдова
• Винный фестиваль в Лимассоле (Limassol Wine Festival) - Кипр
• День нефти (National Petroleum Day) - США
• День Тарзана (National Tarzan Day) - США
• День запечённого крема (Pots De Creme Day) - США
• День женского восстания - Гвинея
• День фармацевта (Pharmacist Day) - Иран
• День Линдона Бэйнса Джонсона (Lyndon Baines Johnson Day) - США
• Именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Феодосия, Фёдора, Михея, Василия, Евдокии, Александры, Николая
• Михей Тиховей (Камнеклад)

Важные события

1760 императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество чиновников.
1875 открыт химический элемент - Галлий (Gallium)
1878 российским Департаментом полиции был издан секретный циркуляр, в котором указывалось: «Политические преступники составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключённых».
1879 российская революционная организация «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Чёрный передел».
1911 в России создан футбольный клуб «ЦСКА».
1919 Совнарком принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года эта дата отмечалась как День советского кино, ныне – как День российского кино.
1922 вышел в тираж первый номер сатирического журнала «Крокодил»
1929 в СССР введена «непрерывка»: была ликвидирована семидневная неделя, вместо неё введена пятидневка, один из дней которой был выходным.
1939 первый полёт реактивного самолёта с турбореактивным двигателем. Полёт совершён немецким экспериментальным самолётом Хейнкель «He 178» немецкого авиаконструктора Эрнста Хейнкеля.
1955 вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса
1959 в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ медалями.
1966 Постановлением ЦК КПСС организован Институт военной истории.
1982 приземление космического корабля Союз Т-5.
2005 открытие Казанского метро.
2008 девятибалльное землетрясение на Байкале.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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