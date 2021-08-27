Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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27.08
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Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:108/27/2021Фото: piqsels
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Сегодня строго запрещалось перечить старшим, лениться, работать с тестом. Не разрешалось пить алкоголь - это приведет к нищете.

церковь
Сегодня последний день Успенского поста

Православные праздники 27 августа

Успенский пост
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

Народные праздники

Михей Тиховей

В этот день чтут память одного из 12 малых пророков Михея Морасфитянина.

В народе в эту дату празднуется День каменщика. Людей этой профессии чтят со времен Руси. Особое уважение высказывают строителям храмов.

Этот день завершает Успенский пост, после чего начинается время свадеб.

В старину к этому сроку старались завершить все полевые работы. Также помогали вдовам и сиротам.

Сильный ветер предрекает дождливый сентябрь.

Приметы


  • Тихий ветер – к ясной осени, буря – к ненастному сентябрю.
  • Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.
  • На Михея дуют ветры–тиховеи – к ветреной осени.
  • На Михея буря – к ненастному сентябрю.
  • Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.

Источник: my-calend

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