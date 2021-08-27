Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 27 августаУспенский пост
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского
Народные праздники
Михей Тиховей
В этот день чтут память одного из 12 малых пророков Михея Морасфитянина.
В народе в эту дату празднуется День каменщика. Людей этой профессии чтят со времен Руси. Особое уважение высказывают строителям храмов.
Этот день завершает Успенский пост, после чего начинается время свадеб.
В старину к этому сроку старались завершить все полевые работы. Также помогали вдовам и сиротам.
Сильный ветер предрекает дождливый сентябрь.
Приметы
- Тихий ветер – к ясной осени, буря – к ненастному сентябрю.
- Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.
- На Михея дуют ветры–тиховеи – к ветреной осени.
- На Михея буря – к ненастному сентябрю.
- Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.
Источник: my-calend