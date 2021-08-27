Гороскоп на 28 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гороскоп на 28 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

9:20:088/27/2021Фото: piqsels
0

Вспомните в эту субботу о том, что это последние летние выходные. Если есть возможность, надо съездить всей семьёй на море или ближайший водоём. Не стоит думать сегодня о работе, вам нужна энергия на будущее.

пляж
Идеальным отдыхом сегодня станет отдых у воды

Овен

Сегодня для вас выдаётся просто замечательный прекрасный день, поскольку вам удастся сделать всё то, что вы планировали. Возникающие негативные эмоции попробуйте сразу перенаправлять в усиленные физические нагрузки. Спускайте пар.

Телец

Не взваливайте на себя сегодня тяжёлых заданий. Можно выполнять обычную рутинную работу и не ожидать от этого дня огромных достижений. В личных отношениях наступило какое-то болото - пока вы сами не возьметесь за решение проблем, их никто не решит.

Близнецы

Сегодня вы будете слишком много внимания предавать чужому мнению. Оградите себя от конфликтов, споров, поскольку день ожидается очень напряженным. Сложные вопросы семейного бюджета придется решать вечером.

Рак

Постарайтесь сегодня меньше разговаривать и больше делать, иначе вы наговорите такого, что испортите себе репутацию. Если вас позвали в гости, прислушайтесь к своему состоянию здоровью.

Лев

Вы составили себе очень хороший план на день, а потому никаких рисков для вас звёзды не видят. Прекрасные эмоции помогут вам наладить отношения с теми, с кем вы находились в ссоре. Не развивайте свои амбиции, это мешает вашему карьерному росту.

Дева

Сегодня для вас очень много будет значить чужое мнение. Если вы влюблены, то ваш разум затуманен именно этим состоянием, не решайте сегодня никаких финансовых вопросов. Вечером рекомендуется погулять пешком.

Весы

Вы сегодня будете очень активны и энергичны, от этого выиграет любая сфера вашей жизни. Прекратите постоянно перетягивать одеяло на себя в личных отношениях, иначе вы испортите их.

Скорпион

Сегодня вам будет очень скучно, поскольку вам предстоит заниматься какими-то мелкими делами. Однако и в этом есть плюс. Вы сможете расслабиться и не думать о глобальных проблемах.

Стрелец

Отложите сегодня все свои рабочие дела и займитесь своим состоянием здоровья, поскольку здоровье ни купить ни за какие деньги. Постарайтесь сегодня не ссориться с друзьями, а если намечается романтическое свидание, обязательно на него сходите.

Козерог

День будет сложным, особенно если во главу угла вы поставите собственное "Я". Чем больше вы игнорируете других людей, тем ниже падает ваш авторитет. Обратите внимание на свое здоровье.

Водолей

Этот день вам принесет очень радостные встречи и веселье от них. Вы действительно будете ощущать себя очень счастливым человеком. Если вы одиноки, у вас очень высокие шансы встретить своего любимого человека.

Рыбы

Постарайтесь сегодня ни от кого ничего не требовать, поскольку многим не нравится ваше поведение из-за ваших амбиций. Финансовые проблемы скоро разрешаться. Как оказалось, они не стоили вашего внимания.

Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
В Турции назвали настоящих «владельцев» Крыма
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Самолет с людьми упал в реку в Подмосковье
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
гороскопзнаки зодиакапрогноз на день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Прекрасного дня вам!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЭвакуировали 180 человек из горящей поликлиники в центре Бердска. Смотрите видео
9:19:14 8/27/2021
Эвакуировали 180 человек из горящей поликлиники в центре Бердска. Смотрите видео
«Эпиваккорона-Н»: категорические противопоказания и побочные эффекты
8:56:59 8/27/2021
«Эпиваккорона-Н»: категорические противопоказания и побочные эффекты
БердскПоликлиника горит в Бердске: Пациентов и медиков эвакуировали. Фото с места ЧП
8:49:54 8/27/2021
Поликлиника горит в Бердске: Пациентов и медиков эвакуировали. Фото с места ЧП
Пятая вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
8:48:48 8/27/2021
Пятая вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:10 8/27/2021
Какой сегодня церковный праздник 27 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 августа 2021 в России и мире
7:40:31 8/27/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 августа 2021 в России и мире
С Днем российского кино самые клевые поздравления для любителей кинематографа
7:15:05 8/27/2021
С Днем российского кино самые клевые поздравления для любителей кинематографа
Как выращивать камелии - советы эксперта
6:30:02 8/27/2021
Как выращивать камелии - советы эксперта
БердскКакой будет погода 27 августа в Бердске в последний день Успенского поста
6:25:53 8/27/2021
Какой будет погода 27 августа в Бердске в последний день Успенского поста
Братское захоронение жертв чумы 18 века найдено на севере Польши
6:00:45 8/27/2021
Братское захоронение жертв чумы 18 века найдено на севере Польши