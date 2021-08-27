Гороскоп на 28 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:088/27/2021
Вспомните в эту субботу о том, что это последние летние выходные. Если есть возможность, надо съездить всей семьёй на море или ближайший водоём. Не стоит думать сегодня о работе, вам нужна энергия на будущее.
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