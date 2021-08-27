Что такое осенний мясоед и почему срочно нужно гулять свадьбу?

Сегодня, 27 августа, у православных начинается последний День поста, установленного перед Успением. Сам великий праздник будет отмечаться завтра. Это был последний многодневный пост в этом церковном году. Пост по своим правилам считается очень строгим и, несмотря на то, что длился он всего 14 дней, дается он верующим не очень просто.
Окончанию поста люди всегда радовались - настолько, что период между постами называли по-своему. Так, вместе с Успением Богородицы 28 августа начинался Осенний мясоед. Так называли осенний период между Успенским и Рождественским постом, который начнется только 28 ноября.
Мясоедом период назывался потому, что разрешалось до следующего поста есть мясо. К тому же осенью начинали заготавливать мясо впрок - на зиму, закалывали выращенных животных, излишки мяса сушили, коптили, вялили.
Во время поста действовали не только ограничения в питании, людям запрещалось веселиться и устраивать шумные гуляния, был запрещен алкоголь, а в церкви нельзя было венчаться. Окончанию поста люди очень радовались - потому что все-таки поработали над собой духовно и справились с задачей, потому что в этот период не было ограничений в питании, и, наконец-то, начиналась веселая пора свадебных гуляний.
Осень всегда была богата свадьбами. Период свадеб захватывал обычно октябрь и половину ноября - до начала Рождественского поста. К этому времени не было активных полевых работ, которыми было занято все лето у людей.
Именно с сегодняшнего дня начинали активно свататься. Те, кто не мог дождаться счастливого времени со своей любимой, спешили засватать ее, чтобы уже на Покров сыграть свадьбу. Праздник Покрова был очень благоприятным периодом. Старались не упустить своего времени молодые люди, вот и торопились.