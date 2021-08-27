Почему кандидаты в депутаты размещают свои баннеры и растяжки на домах Бердска, не спрашивая собственников?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Узбек Рашид:
Вопрос по агитации к выборам. В частности, выборы в депутаты гор. совета Бердска. Смотрю, на многих домах в центре города, повесили большие растяжки и баннеры с кандидатами, а с одним кандидатом больше всего, по понятным причинам. А теперь вопрос - растяжки висят на многоквартирных домах, распоряжаться имуществом МКД - только собственники и на основании Решения Собрания. Вопрос - на каком основании УК-шки (за плату или за другие хотелки) разместили незаконно агитацию без Решения собственников МКД. Спрашивал собственников с нескольких домов, согласия они не давали. 10-ый округ если что. Конкуренты пользуйтесь этим)