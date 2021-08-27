Мощный взрыв прогремел около воинской части в Казахстане. Пострадали 32 человека

Вчера, 26 августа, рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана прогремел мощный взрыв. По информации администрации области, пострадали порядка 30 человек.
- В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека, - сообщили в пресс-службе.
Также известно, что воинская часть расположена близ села Кайнар Байзакского района.
- Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии <от воинской части> менее одного километра. Проходила эвакуация населения. Горел склад боеприпасов. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике департамента по ЧС области.
Было эвакуировано население близлежащих сел Базарбай, Уш-Булак, Жанатурмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов